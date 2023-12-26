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Финансы ,  
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Финразведка предложила урегулировать блокировки онлайн-банков у клиентов

Росфинмониторинг предложил прописать основания блокировок онлайн-банков клиентов
Финразведка может на законодательном уровне сделать единообразной практику блокировки онлайн-доступа клиентов к банкам. Такие меры используют кредитные организации, чтобы вынудить подозрительных клиентов посетить отделение
Герман Негляд
Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг задумался о регулировании процесса блокировок банковских приложений и личных кабинетов на сайте банков, чтобы у кредитных организаций были законные основания для ограничения доступа клиентов к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Об этом в интервью РБК рассказал замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Мы задумались о том, чтобы привести к единообразию эту практику, и основания (для блокировок ДБО. — РБК) прописать в законе. Общий вектор: раз такая практика сложилась, то она должна быть единообразно урегулирована. Но пока мы не готовы вынести на публичное обсуждение какие-то конкретные нормы. Может быть, в следующем году», — сказал Негляд.

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Герман Негляд

Негляд пояснил, что Росфинмониторинг пришел к такому решению после того, как увидел, что банки уже используют блокировки ДБО как заградительную меру. «Ряд банков до того, как принять решение о сообщении о подозрительной операции к нам либо об отказе в ее проведении, понуждают клиента появиться в офисе. Каким образом? В данном случае, приостановив дистанционное банковское обслуживание», — говорит Негляд.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В прошлом году Росфинмониторинг уже урегулировал путем законодательного запрета негативную практику взимания повышенных банковских комиссий при наличии подозрений в легализации преступных доходов, привел пример Негляд: «Что касается ДБО — здесь предполагается не запрет, а введение единых правил применения отказа в нем при наличии соответствующих оснований».

Практика блокировки ДБО касается как физических лиц, так и компаний. Банки согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») должны выявлять и блокировать сомнительные операции клиентов. Критерии сомнительности операции определяет Центральный банк, который их постоянно обновляет. К ним относятся, например, частые переводы крупных сумм физлицам или снятие большого количества наличных, зарплата сотрудников ниже минимального размера оплаты труда, оплата налогов меньше 0,9% от суммы расходных операций по счету и т.д.

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В отношении физических лиц банк могут заинтересовать операции с криптовалютой, перевод денег в другой банк сразу после крупного пополнения, получение перевода от третьих лиц с последующим снятием наличных и т.п. Если операция выглядит сомнительной, то банк может запросить у клиента подтверждающие документы. В случае их непредоставления банк перестает проводить платежи через онлайн-банк и блокирует к нему доступ, что вынуждает клиента обратиться в отделение.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Анна Пустякова
Банки Росфинмониторинг
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