Песков исключил прекращение работы с Арменией по заблокированным картам

Прекращение обслуживания карт «Мир» большинством армянских банков не означает, что Москва не продолжает исправлять ситуацию совместно с Ереваном, рассказал Дмитрий Песков. Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Прекращение обслуживания российских карт «Мир» большинством армянских банков не означает, что Москва не продолжает с Ереваном работу по исправлению ситуации и хеджированию российских рисков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это возможно, и мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — отметил он.

По словам представителя Кремля, «очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США», которые включат в том числе и угрозу вторичных санкций. Поэтому экономические учреждения, компании, банки принимают меры для того, чтобы хеджировать риски, объяснил Песков.

Ранее платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), что с 30 марта большинство банков страны перестали работать с картами «Мир» на фоне санкционных рисков. Сейчас в Армении работают 53 отделения ВТБ и более 190 банкоматов.

В Армении карты «Мир» работали с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. В его рамках национальные карты взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. Ряд армянских банков выпускали кобейджинговые карты (совместный продукт двух платежных систем) «ArCa-Мир». Участниками платежной системы ArCa являются 16 кредитных организаций из 18 банков Армении. В эту платежную систему не входят «ВТБ Армения» и Меллат Банк.

НСПК попала под блокирующие санкции Минфина США в феврале 2024 года. По данным ЦБ, на конец 2023 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт «Мир». После того как Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году, карта стала альтернативой для безналичных платежей за рубежом.

На момент ввода американских санкций такие карты, кроме Армении, также поддерживались рядом банков Белоруссии, Казахстана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Таджикистана, но расплатиться ими можно было не везде.

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который в том числе передал американскому Минфину полномочия вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

К февралю три из четырех крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи от российских подсанкционных банков. Кремль говорил, что у России есть необходимый потенциал для преодоления затруднений в торгово-экономических отношениях с Китаем.