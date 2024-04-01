 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Песков исключил прекращение работы с Арменией по заблокированным картам

Песков: проблемы с картами «Мир» не привели к прекращению работы с Арменией
Сюжет
Война санкций
Прекращение обслуживания карт «Мир» большинством армянских банков не означает, что Москва не продолжает исправлять ситуацию совместно с Ереваном, рассказал Дмитрий Песков. Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Прекращение обслуживания российских карт «Мир» большинством армянских банков не означает, что Москва не продолжает с Ереваном работу по исправлению ситуации и хеджированию российских рисков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это возможно, и мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — отметил он.

По словам представителя Кремля, «очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США», которые включат в том числе и угрозу вторичных санкций. Поэтому экономические учреждения, компании, банки принимают меры для того, чтобы хеджировать риски, объяснил Песков.

Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
Финансы
Фото:Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Ранее платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), что с 30 марта большинство банков страны перестали работать с картами «Мир» на фоне санкционных рисков. Сейчас в Армении работают 53 отделения ВТБ и более 190 банкоматов.

В Армении карты «Мир» работали с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. В его рамках национальные карты взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. Ряд армянских банков выпускали кобейджинговые карты (совместный продукт двух платежных систем) «ArCa-Мир». Участниками платежной системы ArCa являются 16 кредитных организаций из 18 банков Армении. В эту платежную систему не входят «ВТБ Армения» и Меллат Банк.

НСПК попала под блокирующие санкции Минфина США в феврале 2024 года. По данным ЦБ, на конец 2023 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт «Мир». После того как Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году, карта стала альтернативой для безналичных платежей за рубежом.

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки

На момент ввода американских санкций такие карты, кроме Армении, также поддерживались рядом банков Белоруссии, Казахстана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Таджикистана, но расплатиться ими можно было не везде.

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который в том числе передал американскому Минфину полномочия вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

К февралю три из четырех крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи от российских подсанкционных банков. Кремль говорил, что у России есть необходимый потенциал для преодоления затруднений в торгово-экономических отношениях с Китаем.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков Армения иностранные банки платежная система "Мир"
Материалы по теме
МИД Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Политика
Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и ЕС
Политика
МИД предупредил о перспективе Армении остаться «у разбитого корыта»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности Бизнес, 14:50
На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС Спорт, 14:48
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами Pro, 14:41
Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками Общество, 14:39
СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины» Политика, 14:32
Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд Инвестиции, 14:31
Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году Экономика, 14:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха Общество, 14:26
Каждый второй заемщик по ипотеке получал отказ в 2024 году. В чем причины Недвижимость, 14:25
ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус» Общество, 14:25
Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией» Политика, 14:22
Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером Политика, 14:19
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес Pro, 14:17
Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае Политика, 14:06