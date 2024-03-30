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Война санкций ,  
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Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении

Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
Сюжет
Война санкций
Банки-участники армянской платежной системы ArCa с 30 марта прекращают обслуживание российских карт «Мир», оператор которых попал под санкции. Теперь с ними работает только «ВТБ Армения»
Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Большинство банков Армении с 30 марта перестали работать с картами российской платежной системы «Мир» на фоне санкционных рисков. О таком решении на прошлой неделе платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»).

«НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир». При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ. — РБК), который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме», — говорил РБК представитель НСПК.

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Фото:Георгий Абашвили / РБК

В НСПК уточнили, что в настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Держателям карт «Мир» доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке «ВТБ Армения».

Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card, согласно которому национальные карты взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. Также некоторые армянские банки выпускали кобейджинговые карты «ArCa-Мир». Участниками платежной системы ArCa являются 16 кредитных организаций из 18 банков Армении. Не входят в эту платежную систему «ВТБ Армения» и Меллат Банк.

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Фото:wisely / Shutterstock

При этом ряд банков отключили поддержку карт «Мир» еще 29 марта. В частности, об этой дате на своих официальных сайтах сообщили Инекобанк, Эвокабанк и АМИО Банк. Инекобанк уточнил, что решение принято «в связи с международными санкциями против платежной системы «Мир». IDBank, который перестанет работать с картами «Мир» с 30 марта, в качестве причин также называет санкции: «В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы «Мир», невозможно обеспечить полноценную работу карт «Мир» на наших POS-терминалах и банкоматной сети на территории Армении».

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НСПК попала под блокирующие санкции США в феврале 2024 года. По данным ЦБ, на 1 января 2024 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт. После ухода Visa и Mastercard из России «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт гораздо меньше, чем сеть приема карт международных платежных систем. На момент ввода санкций эти карты кроме Армении также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Кубы, но расплатиться ими можно было не везде. После ввода санкций о прекращении работ с картами «Мир» сообщил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».

Опрошенные РБК эксперты говорили, что в качестве альтернативы «Миру» в Армении можно открыть карты местных банков. Однако большинство банков для этого требуют вид на жительство, договор аренды, трудовой договор с работодателем в Армении и другие дополнительные документы, перечисляла партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Еще один вариант — переводить в Армению наличные денежные средства с помощью систем денежных переводов «Золотая корона» и «Юнистрим».

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
«Мир» ВТБ Армения санкции против России
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