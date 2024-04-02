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Война санкций ,  
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Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии

Платежная система Киргизии: карты «Мир» перестанут работать в стране с 5 апреля
Сюжет
Война санкций
Платежная система Киргизии отключит работу карт «Мир» в сети своих банков-участников. Решение принято из-за санкций США в отношении НСПК — оператора карт «Мир»
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Карты национальной платежной системы «Мир» с 5 апреля перестанут работать в Киргизии. Об этом сообщил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой принимали карты «Мир». При этом Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», получила уведомление от «Элкарт» с информацией о прекращении работы с российскими картами с 3 апреля в 9 утра, рассказал РБК представитель НСПК.

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении МПЦ. Там уточняется, что решение связано с введением санкций США против НСПК. В свою очередь карты «Элкарт» перестанут работать в России в сети приема карт «Мир».

«НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системы «Мир». С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников ЭЛКАРТ осуществляться не будут», — сказал представитель НСПК. Он добавил, что на стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений не вводилось, однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре.

На сайте оператора «Элкарт» уточняется, что пользователям карт станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи.

Карты «Мир» работали в Киргизии с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт». В «Элкарт» участвует 21 банк. Однако первые проблемы с работой карт «Мир» в Киргизии начались еще осенью 2022 года, после того как Минфин США пригрозил наказывать иностранные финансовые организации за сотрудничество с НСПК. Например, по состоянию на октябрь 2022 года поддержку карт «Мир» приостанавливали 10 из 23 кредитных организаций.

Ранее с картами «Мир» перестала работать платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков. Исключение составила ВТБ Армения — «дочка» российского ВТБ.

Санкции США против НСПК были введены в феврале 2024 года. На момент введения ограничений карты «Мир» также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Кубы, но расплатиться ими можно не везде. После ввода санкций о прекращении работ с картами «Мир» сообщил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».

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НСПК была создана в России в 2014 году после введения санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения в стране карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. НСПК обрабатывает операции по картам любых платежных систем, выпущенных российскими банками, а также является оператором системы «Мир». Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем. По данным ЦБ, на конец 2023 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт «Мир».

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты «Мир» Киргизия НСПК
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