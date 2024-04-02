Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии

Платежная система Киргизии отключит работу карт «Мир» в сети своих банков-участников. Решение принято из-за санкций США в отношении НСПК — оператора карт «Мир»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Карты национальной платежной системы «Мир» с 5 апреля перестанут работать в Киргизии. Об этом сообщил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой принимали карты «Мир». При этом Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», получила уведомление от «Элкарт» с информацией о прекращении работы с российскими картами с 3 апреля в 9 утра, рассказал РБК представитель НСПК.

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении МПЦ. Там уточняется, что решение связано с введением санкций США против НСПК. В свою очередь карты «Элкарт» перестанут работать в России в сети приема карт «Мир».

«НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системы «Мир». С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников ЭЛКАРТ осуществляться не будут», — сказал представитель НСПК. Он добавил, что на стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений не вводилось, однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре.

На сайте оператора «Элкарт» уточняется, что пользователям карт станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи.

Карты «Мир» работали в Киргизии с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт». В «Элкарт» участвует 21 банк. Однако первые проблемы с работой карт «Мир» в Киргизии начались еще осенью 2022 года, после того как Минфин США пригрозил наказывать иностранные финансовые организации за сотрудничество с НСПК. Например, по состоянию на октябрь 2022 года поддержку карт «Мир» приостанавливали 10 из 23 кредитных организаций.

Ранее с картами «Мир» перестала работать платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков. Исключение составила ВТБ Армения — «дочка» российского ВТБ.

Санкции США против НСПК были введены в феврале 2024 года. На момент введения ограничений карты «Мир» также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Кубы, но расплатиться ими можно не везде. После ввода санкций о прекращении работ с картами «Мир» сообщил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».