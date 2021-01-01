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Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску

Прежде чем предоставить Белоруссии кредит в $1 млрд, Россия убедилась, что у белорусских компаний нет задолженности за газ перед «Газпромом»
«Газпром» GAZP ₽212,98 +2,03% Купить
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $1 млрд в 2021-2022 годах после того, как убедилась в том, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед «Газпромом», следует из межправительственного соглашения.

В документе отмечается, что белорусские газоснабжающие компании должны подтвердить отсутствие задолженности перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная «дочка» «Газпрома») актами сверки расчетов за месяц поставки, который предшествует месяцу предоставления кредита или перечисления транша.

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В соглашении перечислены еще три условия предоставления кредита. Это отсутствие задолженности по:

  • госкредитам, которые Россия предоставила ранее;
  • кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);
  • кредитам юридических лиц России, предоставленным Белоруссии, или белорусским юрлицам под гарантии правительства республики.

В сентябре о том, что Минск должен не допустить просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Тогда он отметил, что у Белоруссии нет никаких просрочек, страна в полном объеме и своевременно выполняет обязательства.

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В соответствии с соглашением, Россия предоставит Белоруссии кредит двумя траншами: первый отправлен в 2020 году, второй — в 2021-м. Накануне белорусский Минфин сообщил о получении первого транша в $500 млн.

В августе белорусское министерство заявило, что прорабатывает с российскими банками возможность рефинансирования госдолга. Как отмечал глава ведомства Юрий Селиверстов, платежи по валютному госдолгу в текущем году составляют около $3,6 млрд. Белоруссия уже выплатила $2 млрд. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минфин готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят.

Спустя два дня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на $1 млрд. Российский президент Владимир Путин позднее объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд.

В начале сентября министр энергетики России Александр Новак говорил, что задолженность Белоруссии за поставленный российский газ составляет $328 млн. Через несколько дней он сообщил, что Москва и Минск достигли «принципиальной договоренности». В следующем месяце Минэнерго Белоруссии заявило об урегулировании ситуации, в то же время «Газпром трансгаз Беларуси» настаивал, что белорусская сторона рассчиталась за газ не полностью. В конце декабря стороны подписали соглашение о ценах на сырье, поставляемое в Белоруссию.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Людмила Подобедова, Роман Кирьянов
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