Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску
Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $1 млрд в 2021-2022 годах после того, как убедилась в том, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед «Газпромом», следует из межправительственного соглашения.
В документе отмечается, что белорусские газоснабжающие компании должны подтвердить отсутствие задолженности перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная «дочка» «Газпрома») актами сверки расчетов за месяц поставки, который предшествует месяцу предоставления кредита или перечисления транша.
В соглашении перечислены еще три условия предоставления кредита. Это отсутствие задолженности по:
- госкредитам, которые Россия предоставила ранее;
- кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);
- кредитам юридических лиц России, предоставленным Белоруссии, или белорусским юрлицам под гарантии правительства республики.