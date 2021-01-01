Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску

Прежде чем предоставить Белоруссии кредит в $1 млрд, Россия убедилась, что у белорусских компаний нет задолженности за газ перед «Газпромом»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $1 млрд в 2021-2022 годах после того, как убедилась в том, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед «Газпромом», следует из межправительственного соглашения.

В документе отмечается, что белорусские газоснабжающие компании должны подтвердить отсутствие задолженности перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная «дочка» «Газпрома») актами сверки расчетов за месяц поставки, который предшествует месяцу предоставления кредита или перечисления транша.

В соглашении перечислены еще три условия предоставления кредита. Это отсутствие задолженности по: