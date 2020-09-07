Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 12:49
МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального Общество, 19:22 Загитова стала ведущей «Ледникового периода» Спорт, 19:09 Криптобиржа Binance сообщила о планах выпуска платежной карты в России Крипто, 19:08 Совет белорусской оппозиции обратится в СК из-за действий силовиков Общество, 19:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 The Economist на РБК Pro: как отвечать на жалобы клиентов Pro, 19:04 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 19:02 Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии Общество, 18:59 Обвал цен Ethereum произошел на фоне ее распродажи держателями из топ-100 Крипто, 18:51 Легкоатлетка потребовала от МОК снять запрет на политическую пропаганду Спорт, 18:42 Акунин, Парфенов и Улицкая написали рассказы в пользу «Ночлежки» Стиль, 18:41 Пресс-секретарь Тимошенко назвала бредом сообщения о ее уходе из политики Политика, 18:39 Премьер Белоруссии испытал российскую вакцину от коронавируса Общество, 18:32 Непохожие победы. Главные выводы после старта сборной России в Лиге наций Спорт, 18:30
Экономика ,  
0 

Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Белоруссия и Россия достигли «принципиальной договоренности» по вопросу погашения задолженности за российские поставки газа. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — уточнил он.

Новак отметил, что исходит из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Белоруссии Виктором Каранкевичем. По словам российского министра, в республике уже идет работа по сверке задолженности и «взысканию источников для того, чтобы долг погасить».

Миллер назвал размер долга Белоруссии перед «Газпромом»
Экономика
Алексей Миллер

Текущая задолженность Белоруссии составляет $328 млн, говорил Новак 3 сентября. В конце мая председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что республика задолжала компании за поставленный природный газ более $165 млн. Он указывал, что «Газпром» начнет переговоры с белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год только после того, как Белоруссия полностью выплатит свой долг.

Белорусское Минэнерго в ответ заявило, что задолженности нет. В то же время министерство сообщило, что имеются «разногласия между субъектами хозяйствования» по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Позже Минэнерго направило Миллеру письмо с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования на газ с 2021 года. В нем уточнялось, что «разногласия» возникли между ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Теги: Белоруссия, газ, Россия, долг
Материалы по теме
Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить условия поставок газа
Экономика
Миллер назвал размер долга Белоруссии перед «Газпромом»
Экономика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter