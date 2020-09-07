Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

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Белоруссия и Россия достигли «принципиальной договоренности» по вопросу погашения задолженности за российские поставки газа. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — уточнил он.

Новак отметил, что исходит из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Белоруссии Виктором Каранкевичем. По словам российского министра, в республике уже идет работа по сверке задолженности и «взысканию источников для того, чтобы долг погасить».

Текущая задолженность Белоруссии составляет $328 млн, говорил Новак 3 сентября. В конце мая председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что республика задолжала компании за поставленный природный газ более $165 млн. Он указывал, что «Газпром» начнет переговоры с белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год только после того, как Белоруссия полностью выплатит свой долг.