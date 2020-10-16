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«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу

Как утверждает «Газпром трансгаз Беларусь», в компании получили оплату только за часть периода поставок. В Минэнерго Белоруссии, в свою очередь, сообщили о полном расчете
«Газпром» GAZP ₽163,85 -1,98% Купить
Фото:Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Минэнерго Белоруссии сообщило, что полностью рассчиталось с «Газпромом» за поставки газа в январе—сентябре, однако в «Газпром трансгаз Беларусь» считать ситуацию урегулированной отказались, передает Tut.by.

«За поставленный в январе—сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сообщила пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. Конкретную сумму она не уточнила.

Белорусская «дочка» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — в ответ заявила, что 16 октября «Белтопгаз» оплатил задолженность за поставки газа в апреле—сентябре, а «Нафтан» — за поставки в мае—сентябре.

В ней указали, что «Белтопгаз» и «Нафтан» не подписали акты поставки-приемки топлива за февраль—сентябрь и за март—сентябрь соответственно, а также акты сверки расчетов за февраль—сентябрь.

«В платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», — сообщили в «Газпром трансгаз Беларусь».

В компании отказались считать ситуацию полностью урегулированной, пока эти документы не будут подписаны и ее официально не уведомят о «произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами», а также до полного погашения пени.

Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ
Экономика
Фото:Сергей Гриц / AP

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В начале сентября министр энергетики России Александр Новак говорил, что задолженность Белоруссии за поставленный российский газ составляет $328 млн. Через несколько дней он сообщил, что Москва и Минск достигли «принципиальной договоренности» и долги будут погашены в сентябре. «Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — уточнил он. Новак отмечал, что в Белоруссии уже идет работа по сверке задолженности и «взысканию источников для того, чтобы долг погасить».

В начале мая «Газпром» уже спорил с Минэнерго по поводу задолженности. Так, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что республика задолжала компании за поставленный природный газ более $165 млн. Белорусское Минэнерго при этом сообщало, что задолженности нет. В то же время в министерстве уточнили, что существуют «разногласия между субъектами хозяйствования» по определению стоимости поставляемого природного газа. Позже Минэнерго направило Миллеру письмо, в котором предложило обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования со следующего года. Согласно письму, «разногласия» возникли между ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Авторы
Виктория Полякова, Анастасия Батманова
Белоруссия газ «Газпром»
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