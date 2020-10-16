«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу

Как утверждает «Газпром трансгаз Беларусь», в компании получили оплату только за часть периода поставок. В Минэнерго Белоруссии, в свою очередь, сообщили о полном расчете

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Минэнерго Белоруссии сообщило, что полностью рассчиталось с «Газпромом» за поставки газа в январе—сентябре, однако в «Газпром трансгаз Беларусь» считать ситуацию урегулированной отказались, передает Tut.by.

«За поставленный в январе—сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сообщила пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. Конкретную сумму она не уточнила.

Белорусская «дочка» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — в ответ заявила, что 16 октября «Белтопгаз» оплатил задолженность за поставки газа в апреле—сентябре, а «Нафтан» — за поставки в мае—сентябре.

В ней указали, что «Белтопгаз» и «Нафтан» не подписали акты поставки-приемки топлива за февраль—сентябрь и за март—сентябрь соответственно, а также акты сверки расчетов за февраль—сентябрь.

«В платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», — сообщили в «Газпром трансгаз Беларусь».