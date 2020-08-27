Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

Владимир Путин и Александр Лукашенк (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. Об этом заявил занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он также сказал, что уже 27 августа переговоры о рефинансировании кредита должны провести главы правительства России и Белоруссии.

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