Политика , 27 авг, 14:46
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Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд
Владимир Путин и Александр Лукашенк
Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. Об этом заявил занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
Он также сказал, что уже 27 августа переговоры о рефинансировании кредита должны провести главы правительства России и Белоруссии.
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