Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
Минфин России готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это вопрос абсолютно экономический. <…> Это предмет переговоров», — заявил он.
Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.
25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром финансов страны Юрием Селиверстовым поручил ведомству подумать об исполнении обязательств Минска по выплате внешнего долга. «Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит вы мне должны доложить, каким образом», — заявил он (цитата по БелТА).