Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Вопросы о рефинансировании «тех или иных сегментов долга» Белоруссии раньше неоднократно обсуждались, заявил Дмитрий Песков. Глава белорусского Минфина сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос с российскими банками

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Минфин России готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос абсолютно экономический. <…> Это предмет переговоров», — заявил он.

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром финансов страны Юрием Селиверстовым поручил ведомству подумать об исполнении обязательств Минска по выплате внешнего долга. «Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит вы мне должны доложить, каким образом», — заявил он (цитата по БелТА).