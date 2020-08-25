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Экономика ,  
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Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Вопросы о рефинансировании «тех или иных сегментов долга» Белоруссии раньше неоднократно обсуждались, заявил Дмитрий Песков. Глава белорусского Минфина сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос с российскими банками
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Минфин России готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос абсолютно экономический. <…> Это предмет переговоров», — заявил он.

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром финансов страны Юрием Селиверстовым поручил ведомству подумать об исполнении обязательств Минска по выплате внешнего долга. «Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит вы мне должны доложить, каким образом», — заявил он (цитата по БелТА).

Селиверстов ответил на это, что ведомство прорабатывает вопрос с российскими банками.

По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд. В январе—июне на его погашение было направлено $786,2 млн. Из них $343,4 млн выплачено правительству и банкам России, $209,4 млн — банкам Китая, $176,6 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития, $54,8 млн — Международному банку реконструкции и развития, $1,3 млн — Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестбанку, $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

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Как сообщил Селиверстов, в этом году Белоруссия должна выплатить по долгу около $3,6 млрд. На погашение уже направлено $2 млрд.

В феврале Лукашенко заявил, что Минск платит России около $1 млрд в год за пользование ранее взятыми кредитами и новых денег у Москвы не просит. По данным на 1 июня 2019 года, Белоруссия была крупнейшим должником России: по оценкам Минфина республики, задолженность составляла $7,55 млрд.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, рефинансирование
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