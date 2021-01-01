Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Соглашение подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии. В конце весны Миллер заявил, что Минск задолжал за газ более $165 млн, и дал добро на продолжение поставок в 2021 году только после уплаты долга

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Россия и Белоруссия подписали соглашение, в соответствии с которым определился порядок формирования цен на газ, поставляемый в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Подписание документа прошло в Санкт-Петербурге. Во встрече приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко, а также министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в «Газпром».

В белорусском Минэнерго сообщили, что согласованная цена на газ близка к уровню 2020 года. «Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», — говорится в комментарии ведомства.