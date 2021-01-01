Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13 Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России Спорт, 16:56
Бизнес ,  
0 

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Соглашение подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии. В конце весны Миллер заявил, что Минск задолжал за газ более $165 млн, и дал добро на продолжение поставок в 2021 году только после уплаты долга
«Газпром» GAZP ₽206,24 -0,67% Купить
Фото: Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Россия и Белоруссия подписали соглашение, в соответствии с которым определился порядок формирования цен на газ, поставляемый в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Подписание документа прошло в Санкт-Петербурге. Во встрече приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко, а также министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в «Газпром».

В белорусском Минэнерго сообщили, что согласованная цена на газ близка к уровню 2020 года. «Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», — говорится в комментарии ведомства.

Посол России назвал условия скидок на российский газ для Белоруссии
Экономика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Министерство энергетики Белоруссии направило письмо главе Алексею Миллеру с предложением обсудить методику ценообразования на газ с 2021 года в начале лета. За несколько дней до этого Миллер заявил, что Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн. Он указал, что переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после погашения долга. Белорусское Минэнерго опровергло наличие задолженности. Там отметили, что расчеты по газу проводятся соответственно с договорами между белорусскими газоснабжающими компаниями и «Газпром трансгаз Беларусь». Ведомство объяснило, что между субъектами хозяйствования появились разногласия по «определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности».

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

В сентябре министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минск и Москва достигли «принципиальной договоренности» по вопросу погашения задолженности за российские поставки газа. «Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — говорил он.

«Газпром» сообщил о рисках транзита газа через Белоруссию из-за протестов
Бизнес
Фото:Леонид Щеглов / ТАСС

В середине октября в «дочке» «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларуси» заявили, что Белоруссия не полностью рассчиталась за газ. Несмотря на то что пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович заявила, что белорусская сторона полностью рассчиталась за объем сырья, предоставленный с января по сентябрь, в компании сообщили о недоплате пени за несвоевременную оплату.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Людмила Подобедова
Россия Белоруссия цена на газ «Газпром»
Материалы по теме
Белоруссия вновь потребовала пересмотра цены на газ из России
Экономика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Бизнес
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter