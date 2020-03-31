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США объяснили продажу активов «Роснефти» в Венесуэле обвалом цен на нефть

В Госдепе считают, что российская компания ушла из Венесуэлы из-за обвала цен на нефть и невозможности продать венесуэльское сырье
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Уход «Роснефти» из Венесуэлы и передача активов другой компании стали следствием обвала цен на нефть, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Стенограмма его брифинга опубликована на сайте Госдепа.

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«Мы действительно видели этот маневр «Роснефти» на прошлой неделе, который, я думаю, является отражением обвала цен на нефть. «Роснефть» сейчас теряет деньги. Ее совместные предприятия не могут продавать сырую нефть с прибылью. Ее попытки продать венесуэльскую нефть во всем мире не привели к успеху», — заявил Абрамс. «Это явная реакция на обвал цен на нефть и нефтяного сектора в Венесуэле. Мы уже видим, что производство падает. У них заканчиваются складские помещения, потому что они добывают нефть и не могут ее нигде продать», — добавил представитель Госдепа.

«Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов 28 марта, сообщив, что заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле. Таким образом, все ее активы и торговые операции в Венесуэле (или связанные со страной) будут проданы, закрыты или ликвидированы, а после исполнения соглашения и реализации активов одна из 100-процентных «дочек» «Роснефти» в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании.

В «Роснефти» продажу активов и уход из Венесуэлы объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании. «Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской Федерации. Компания «Роснефть», как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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Бизнес

Позже стало известно, что Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Это произошло 28 марта, когда стало известно о том, что «Роснефть» прекращает работу в Венесуэле. «Росзарубежнефть» зарегистрирована в Москве, ее гендиректором является Николай Рыбчук. Его полный тезка — бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе. Уставный капитал компании составляет 322,7 млрд руб. Она полностью принадлежит Росимуществу.

Абрамс в октябре 2019 года заявлял, что «Роснефть» «играет центральную роль в выживании режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого не признают США. «Закупки добываемой в Венесуэле нефти позволяют и организовать финансирование [режима Мадуро]. «Роснефть» действительно играет ключевую роль», — заявил он тогда. 

В феврале 2020 года Минфин США включил в санкционный список дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading. В качестве причины американские власти назвали «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Президент США Дональд Трамп 25 февраля пообещал усилить давление на иностранные компании, которые покупают нефть у Венесуэлы.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: США, нефть, «Роснефть», Венесуэла
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