Трамп пригрозил расширением санкций против покупателей нефти Венесуэлы

Американские санкции против покупателей венесуэльской нефти могут быть расширены в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, давление на покупателей нефти из Венесуэлы будет усилено

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Белый дом готов усилить меры воздействия на иностранные компании, которые покупают нефть у Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого визита в Индию. Трансляцию пресс-конференции американского президента вел телеканал Fox News.

«Вы еще увидите кое-что в этом направлении в ближайшем будущем. Могут быть более серьезные санкции», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных мерах против индийских компаний, закупающих венесуэльскую нефть.

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