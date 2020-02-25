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Война санкций ,  
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Трамп пригрозил расширением санкций против покупателей нефти Венесуэлы

Американские санкции против покупателей венесуэльской нефти могут быть расширены в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, давление на покупателей нефти из Венесуэлы будет усилено
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Белый дом готов усилить меры воздействия на иностранные компании, которые покупают нефть у Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого визита в Индию. Трансляцию пресс-конференции американского президента вел телеканал Fox News.

«Вы еще увидите кое-что в этом направлении в ближайшем будущем. Могут быть более серьезные санкции», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных мерах против индийских компаний, закупающих венесуэльскую нефть.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
Теги: нефть, Венесуэла
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