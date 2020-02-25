Война санкций , 25 фев, 16:20
0
Трамп пригрозил расширением санкций против покупателей нефти Венесуэлы
Американские санкции против покупателей венесуэльской нефти могут быть расширены в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, давление на покупателей нефти из Венесуэлы будет усилено
Дональд Трамп
Белый дом готов усилить меры воздействия на иностранные компании, которые покупают нефть у Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого визита в Индию. Трансляцию пресс-конференции американского президента вел телеканал Fox News.
«Вы еще увидите кое-что в этом направлении в ближайшем будущем. Могут быть более серьезные санкции», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных мерах против индийских компаний, закупающих венесуэльскую нефть.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.