«Роснефть» предложила фирмам США разделить «центральную роль» в Венесуэле

Заявления чиновников США, которые ограничивают работу зарубежных компаний санкциями, помогая тем самым американским корпорациям, свидетельствуют о «лицемерии и избирательности» властей в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Роснефти», появившемся в ответ на интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса газете Financial Times.

В интервью, которое было опубликовано 23 октября, Эллиот Абрамс заявил, что «Роснефть» «играет центральную роль в выживании режима» Николаса Мадуро. «Закупки добываемой в Венесуэле нефти позволяют и организовать финансирование [режима Мадуро]. «Роснефть» действительно играет ключевую роль», — заявил представитель Белого дома. Абрамс объяснил, что Вашингтон не вводит санкции против «Роснефти» по той причине, что намерен рассматривать подобные ограничительные меры в более широком контексте, и напомнил, что компанией руководит Игорь Сечин — «близкий союзник российского президента».

Комментируя эти заявления, в «Роснефти» напомнили, что Вашингтон продлил лицензии на работу в нефтяном секторе Венесуэлы американским по происхождению основного капитала компаниям Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. «Господин Абрамс обвиняет «Роснефть» в том, что она является «центральной для выживания режима», и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании. Видимо, в связи с очередным решением OFAC эту «центральную роль» нам следует разделить с вышеуказанными компаниями», — заметили в «Роснефти».

По версии «Роснефти», переоформление лицензий американских и близких к США компаний с одновременными угрозами санкций против «Роснефти» объясняется стремлением защитить американские инвестиции. При этом российская компания работает в Венесуэле в полном соответствии с международным правом, на основании соглашений с Каракасом.

«Таким образом, чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно — в нарушение международного права — наделяя особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам. Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance — одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии», — заметили в «Роснефти». Напомнили в компании и о том, что в СМИ появляется информация о «фактической торговле американскими военными нефтяным сырьем в Сирии» и претензиях одной из американских компаний на сирийские нефтяные месторождения.