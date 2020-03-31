Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Это произошло 28 марта, когда стало известно о том, что «Роснефть» прекращает работу в Венесуэле, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уставной капитал компании составляет 322,7 млрд руб. Она полностью принадлежит Росимуществу.

Компания зарегистрирована в Москве, ее генеральным директором является Николай Рыбчук. Его полный тезка член член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель ФСВТС в стране. В Анголе служил в середине 1980-х и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать РБК данные о появлении «Росзарубежнефти».