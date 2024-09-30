Путин передал «Ростеху» акции Климовского патронного завода

Завод был передан в госсобственность после январской аварии в Подольске, которая оставила без тепла десятки тысяч человек. «Ростеху» тогда принадлежало 30% акций, корпорация заявляла, что готова взять предприятие под контроль

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» в качестве имущественного взноса акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

Пакет акций, который получит госкорпорация, составляет 63,4% уставного капитала компании. Акции должны быть переданы в течение 18 месяцев.

КСПЗ зарегистрирован в 2001 году в Тарусе в Калужской области, а в подмосковном Подольске расположен его филиал. На сайте завода говорится, что завод является ведущим российским и единственным в столичной области предприятием по изготовлению патронов и оружия «высочайшей надежности и качества».

В начале января Путин принял решение о национализации завода после того, как на принадлежащей ему котельной произошла авария, из-за которой без тепла остались десятки тысяч жителей Подольска. «Ростех» сообщил, что готов взять предприятие под контроль. Тогда госкорпорации принадлежало около 30% акций КСПЗ, контрольный пакет был в частных руках, а к менеджменту, который назначается частными собственниками, «накопилось много вопросов». В мае суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность. Решение было вынесено по иску Генпрокуратуры.

Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность Бизнес

Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода (позднее — Климовский штамповочный завод). Он ведет свою историю с конца 1930-х. В 2008 году предприятию присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. КСПЗ наряду с автоматными и пистолетными патронами калибра 7,62 и 9 мм выпускает патроны для оружия подводной стрельбы, строительные, спортивные, охотничьи и пневматические пули. В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что КСПЗ продает охотничьи патроны 7,62×39 в США. Он также говорил, что среди других иностранных покупателей — Монголия и Казахстан. Поставки патронов в США были основой экспортной выручки, но прекратились после начала военного конфликта на Украине, а значительных работ по гособоронзаказу завод не исполнял.

После аварии в Подольске СК завел дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), были арестованы замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев, начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков, которому вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и гендиректор завода Игорь Кушников. Последний частично признал вину по делу об аварии. Чикова позже перевели под домашний арест.

В феврале источники РБК рассказывали о возобновлении расследований дел о хищении акций завода с 2002 по 2010 год. Следствие проверяло сделки акционеров КСПЗ, когда они сначала передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной.