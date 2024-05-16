Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода у частных владельцев. В «Ростехе» заявили о готовности взять завод в управление

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Какие акции суд постановил передать государству

Во вторник, 14 мая, Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства. Об этом говорится в решении суда (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с решением суда). Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей), передадут Росимуществу.

Решение суда вынесено по иску заместителя генерального прокурора в интересах Российской Федерации. Ответчиками по иску являлись владельцы акций завода Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Генпрокуратура требовала признания их сделок с акциями недействительными.

«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», — говорит собеседник РБК в госструктурах.

Судья Любовь Лобзова признала ничтожными сделки по передаче Марией Гимбатовой в 2011 году 141 акции ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» на лицевой счет Светланы Косоруковой. Также были признаны ничтожными сделки по передаче Гимбатовой акций Ирине Пивоваровой (141 штука), Игорю Пивоварову (141 штука), Максиму Черных (142 штуки), Михаилу Гимбатову (141 штука). Эти акции суд постановил взыскать в доход государства. В документе говорится, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили РБК, что удовлетворены решением суда. «На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — отметил представитель госкорпорации.

В январе на расположенной на территории завода котельной произошла авария, 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах. В апреле Басманный суд Москвы поместил экс-министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями при подготовке объектов теплоснабжения в Подольске. Ранее по делам, возбужденным после аварии, были арестованы замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев, начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков (его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и гендиректор завода Игорь Кушников.

После этого президент Владимир Путин, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, поручил национализировать завод. «Ростех» в январе заявил о готовности взять предприятие под свое управление.

«Мы готовы принять этот актив под свое управление, если государство примет такое решение», — заявили РБК в госкорпорации после решения суда.

Что известно о предприятии Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода (позднее — Климовский штамповочный завод). Он ведет свою историю с конца 1930-х. В 2008 году предприятию присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. На сайте завода говорится, что КСПЗ освоил новые виды продукции: «Предприятие наряду с автоматными и пистолетными патронами калибра 7,62 и 9 мм выпускает патроны для оружия подводной стрельбы, строительные, спортивные, охотничьи и пневматические пули». В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что КСПЗ продает охотничьи патроны 7,62×39 в США. Он также говорил, что среди других иностранных покупателей — Монголия и Казахстан. Поставки патронов в США были основой экспортной выручки, но прекратились после начала военного конфликта на Украине, а значительных работ по гособоронзаказу завод не исполнял.

Что известно об уголовных делах против акционеров завода

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что силовики возобновили расследование уголовных дел в отношении физлиц, причастных, по мнению следствия, к хищению акций предприятия в период с 2002 по 2010 год. Расследовались дела по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК), и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК).

Следствие проверяло сделки акционеров завода, когда они сначала передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной, как и произошедшую после этого передачу акций предприятия друзьям и родственникам Краснова.

Денежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова, и после активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного совладельца — Портильи-Сумина — акционеры начали выводить с завода средства, говорил собеседник РБК. Совладелица завода Сахарова (оценивала свою долю в «немногим более 10% акций») заявляла РБК, что «все уголовные дела в отношении Краснова были сфальсифицированы» и тот давно покинул Россию.

Бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев ранее говорил РБК, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов».