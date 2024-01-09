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«Ростех» попросит у Путина патронный завод в Подольске после аварии

«Ростех» заявил о готовности взять под контроль завод в Подольске
«Ростех» подготовил обращение к президенту о готовности взять под контроль ЗАО «КСПЗ» в Подольске, на котором функционирует аварийная котельная
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Ростех» заявил о готовности взять под контроль ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) в подмосковном Подольске. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Необходимо национализировать Климовский патронный завод. Соответствующее обращение в адрес главы государства уже готовится. Это позволит обеспечить выполнение и производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности», — заявили в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что на данный момент контрольный пакет акций КСПЗ находится в частных руках, а к менеджменту, который назначается собственниками, «накопилось много вопросов».

«Решение о национализации актива может принять только государство. С учетом того что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — подчеркнули в ведомстве.

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Мужчина у проходной &laquo;Климовского специализированного патронного завода&raquo;

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о планах национализировать ЗАО «КСПЗ» в Подольске по решению главы государства. На этом объекте функционирует котельная, из-за аварии на которой 4 января 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Подмосковья, на 7 января без тепла оставались 149 тыс. жителей Подольска, проживающих в 128 многоквартирных домах.

ЗАО «КСПЗ» — режимный объект, в следствие чего чиновники не могли контролировать подготовку котельной к зимнему периоду. По словам вице-губернатора региона Евгения Хромушина, власти «находились в неведении» почти сутки с момента прорыва теплотрасс.

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В городе действует локальный режим чрезвычайной ситуации. По факту ограничения подачи тепла возбуждено несколько уголовных дел, в рамках которых задержаны замглавы администрации Подольска, начальник аварийной котельной и гендиректор ЗАО «КСПЗ».

Пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, признал «достаточно ветхое состояние» части систем ЖКХ. несмотря на усилия властей по их обновлению. Он также пообещал, что в Кремле сделают соответствующие выводы на этот счет.

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Юлия Овчинникова
Россия Московская область Ростех Подольск Владимир Путин
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