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Фигурант дела об аварии в котельной в Подольске частично признал вину

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного Подольска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, (Кушников) скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — говорится в документах.

Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
Бизнес
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

В ночь на 4 января на КСПЗ произошел прорыв теплотрассы. После этого сломался котел, от которого поступало тепло в дома подольского микрорайона Климовск. В результате без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах остались более 170 домов.

По делу о превышении полномочий в том же месяце был арестован замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев. Также под стражу были заключены начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков (его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и Кушников, которому вменяли в вину превышение полномочий. Позднее Чикова перевели под домашний арест.

В мае суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность. Решение было вынесено по иску Генпрокуратуры.

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Теги
Подольск заводы патроны признание вины теплотрасса
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