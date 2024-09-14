Фигурант дела об аварии в котельной в Подольске частично признал вину

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного Подольска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, (Кушников) скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — говорится в документах.

В ночь на 4 января на КСПЗ произошел прорыв теплотрассы. После этого сломался котел, от которого поступало тепло в дома подольского микрорайона Климовск. В результате без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах остались более 170 домов.

По делу о превышении полномочий в том же месяце был арестован замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев. Также под стражу были заключены начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков (его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и Кушников, которому вменяли в вину превышение полномочий. Позднее Чикова перевели под домашний арест.

В мае суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность. Решение было вынесено по иску Генпрокуратуры.