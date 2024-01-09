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В Подольске по решению Путина национализируют завод после ЧП с отоплением

Власти национализируют патронный завод в Подольске после ЧП с отоплением
ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» в Подольске национализируют по решению Владимира Путина, два его собственника на данный момент находятся за границей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Мужчина у проходной &laquo;Климовского специализированного патронного завода&raquo;
Мужчина у проходной «Климовского специализированного патронного завода» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), на котором функционирует аварийная котельная, сбой на которой оставил без отопления 170 домов в подмосковном Подольске, национализируют. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По решению президента сегодня запущен процесс национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — заявил он (цитата по РИАМО). По словам Воробьева, управление котельной «шло из рук вон плохо».

По версии следствия, 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации котельной. Без подачи отопления и горячей воды остались жилые помещения, медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовске.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные МЧС России, тепло удалось вернуть в квартиры жителей 116 многоэтажных домов в Подмосковье, еще в 57 многоэтажках пятый день продолжаются аварийно-спасательные работы. Температура в Подмосковье последние дни держалась на отметке ниже 20 градусов мороза.

ЗАО «КСПЗ» являлся режимным объектом, из-за чего чиновники не могли контролировать его подготовку к зиме и «находились в неведении» почти сутки с момента прорыва теплотрасс, рассказывал вице-губернатор региона Евгений Хромушин. По словам Воробьева, эта котельная отапливает 22 тыс. человек и является единственной в таком роде. В Единой дежурно-диспетчерской службе Подмосковья 7 января сообщали ТАСС, что без тепла в Подольске находятся 149 тыс. жителей Климовска, проживающие в 128 многоквартирных домах.

По данным СПАРК, гендиректором ЗАО «КСПЗ» (адрес регистрации Таруса) является Игорь Кушников, который также числится бывшим руководителем Велозаводского рынка в Москве. При этом гендиректором филиала КСПЗ в Климовске значится Евгений Шишов. В базе указано, что он также был гендиректором ЗАО «КСПЗ». Данные о владельцах завода не раскрываются.

В Подольске действует локальный режим чрезвычайной ситуации. По факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации возбуждено несколько уголовных дел, задержан замглавы администрации Подольска, начальник аварийной котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, признал, что часть систем ЖКХ «остается в достаточно ветхом состоянии», несмотря на усилия властей по ее обновлению, и пообещал сделать соответствующие выводы.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область Подольск Андрей Воробьев
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