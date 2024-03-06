Начальнику котельной в Климовске смягчили меру пресечения
Басманный районный суд Москвы освободил начальника котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске Александра Чикова из-под стражи, отправив его под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.
Чиков будет находиться под домашним арестом в течение трех месяцев, до 5 июня.
10 января суд арестовал его до 7 марта 2024 года по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
4 января в Подольске произошел прорыв на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Климовск.
В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители более 170 домов. Жители Климовска рассказали РБК, что вынуждены были спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой.
В связи с аварией подмосковные следователи возбудили уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Были также задержаны замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев и гендиректор Климовского специализированного патронного завода, на территории которого находится котельная, Игорь Кушников.
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