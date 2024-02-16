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Генпрокуратура подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске

Генпрокуратура подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Генпрокуратура подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода в гособственность на фоне возобновления ряда уголовных дел, говорят источники РБК. Дочь одного из владельцев ранее безвозмездно передала 10% акций «Ростеху»
Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе
Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Генеральная прокуратура подготовит иск об изъятии у частных владельцев акций «Климовского специализированного патронного завода» в пользу государства, документ должен быть направлен в суд в ближайшее время. Об этом РБК сообщил источник в госструктурах, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Есть поручение президента, готовится иск генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», — рассказал собеседник РБК в госструктурах.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В начале января из-за проблем с принадлежащей заводу котельной более 20 тысяч жителей Климовска остались в мороз без тепла и света, «Ростех» тогда заявил о готовности взять завод под контроль. В пресс-службе госкорпорации сообщали, что готовят соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину. После аварии в котельной Климовского завода 9 января были арестованы начальник котельной Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.

В «Ростехе» сообщили РБК, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие и готовы обеспечить управление активом, если такое решение примет государство.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«На текущий момент корпорация консолидирует 36% акций завода мажоритарный пакет находится в руках частных собственников, что не позволяло в полной мере осуществлять управление активом в интересах государства», — заявил представитель госкорпорации.

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По словам собеседника РБК в госструктурах, в октябре 2023 года дочь Бориса Краснова Ольга Никишова обратилась в «Ростех» с заявлением о желании «безвозмездно пожертвовать» госкорпорации 10% акций. В октябре 2023 года между Никишовой и Ростехом был заключен соответствующий договор и акции были переведены на счет корпорации.

Климовский специализированный патронный завод имени Ю.В. Андропова
(Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press)

Уголовные дела на владельцев завода

Как рассказал РБК, источник, знакомый с результатами проверки завода, силовики возобновили расследование уголовных дел, которые ранее были возбуждены в отношении физлиц, причастных, по мнению следствия, к хищению акций предприятия с 2002 по 2010 годы. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п «а» ч. 3 ст. 174.1 УК) и (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК).

В 1993 году завод был приватизирован, преобразован в акционерное общество, при эмиссии акций которого выпущена «золотая акция». Бумаги получили его работники, а 20% администрация Подмосковья.

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В начале 2000-х предприятие выкупил ранее судимый бизнесмен Хорхе Портилья-Сумин. В 2002 году завод обанкротился. В 2003 году исчез бывший директор завода — Евгений Рудаков, а бухгалтерия предприятия сгорела при пожаре, писал «Коммерсантъ».

По данным следственных органов, новый владелец создал ряд дочерних предприятий, в том числе ЗАО «Климовская топливно-энергетическая компания» (ЗАО «КТЭК») и ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». На тот момент задолженность «Климовского штамповочного завода» перед кредиторами составляла более 220 млн рублей. По словам собеседника РБК, знакомого с материалами следствия руководство завода оформило займы на сумму более 200 млн рублей у аффилированной с Портилья-Суминым компании «Группа-МНГ. УК». Затем в счет погашения задолженности компании передали ЗАО «КТЭК». В счет погашения задолженности завода ЗАО «КТЭК» передали котельную, а «Группе-МНГ. УК» были отданы 100% акций «Климовский специализированный патронный завод», патронное производство, техническая документация, и все недвижимое имущество. ОАО «Климовский штамповочный завод» было ликвидировано. Таким образом, как считает следствие, государство утратило право «золотой акции» и акции завода.

Кроме того, по словам собеседника РБК, следствие проверяет сделки начала 2000-х, когда акционеры завода, в том числе Краснов, сначала передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной, а также произошедшую после этого передачу акций завода друзьям и родственникам Краснова.

По версии следствия, денежными потоками завода управляли Борис Краснов и его жена Марина Сахарова и после активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного акционера завода Хорхе Портилья-Сумина акционеры начали выводить с завода средства, говорит собеседник РБК.

Испытательная станция огнестрельного оружия и патронов на Климовском специализированном патронном заводе имени Ю.В. Андропова
(Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

В ноябре 2023 года RT сообщал, что Портилья-Сумин задержан и в Мособлсуде в закрытом режиме рассматривается его уголовное дело по обвинению в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Телеканал связывал дело с Климовским заводом.

Кроме того, следствие заинтересовало, что осужденный за хищение у КСПЗ почти 200 млн рублей бывший заместитель директора завода Алексей Гарин вернулся на предприятие в должности советника руководителя с доверенностью на ведение финансово-хозяйственной деятельности, говорит знакомый с материалами дела собеседник РБК.

Бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев ранее говорил РБК, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов». 13 мая 2016 года Климовский городской суд приговорил Алексея Гарина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к лишению свободы. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски по возмещению ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре (копия есть у РБК) говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на сумму 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Он «осуществил поставку указанного объема газа в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП «Теплосеть», но с поставщиком не расплатился.
Совладелец завода Марина Сахарова (она оценивала свою долю в «немногим более 10% акции) заявила РБК, что «все уголовные дела в отношении Краснова были сфальсифицированы». По ее словам, Краснов давно покинул Россию. Сахарова рассказала, что он был арестован за границей и российские власти добивались его экстрадиции.«Краснов пробыл под стражей незаконно 1 год и 1 неделю», — говорит она, утверждая, что после того, как экспертиза нашла искажения перевода в переданных российской стороной документах, Краснова освободили и дали политическое убежище, а Интерпол убрал его из базы розыска.

Контроль качества патронов в цехе Климовского специализированного патронного завода имени Ю.В. Андропова
(Фото: Коротаев Артем / ТАСС)

Завод имени Андропова и конфликты вокруг него

Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода (позднее Климовский штамповочный завод), который вел свою историю с конца 1930-х. В 2008 году заводу присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.

На сайте предприятия отмечено, что КСПЗ удалось освоить новые виды продукции: «Предприятие наряду с автоматными и пистолетными патронами калибра 7,62 и 9 мм выпускает патроны для оружия подводной стрельбы, строительные, спортивные, охотничьи и пневматические пули. В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что предприятие продает охотничьи патроны в США. «Поставляем туда охотничьи патроны калибра 7,62х39. Их берут с удовольствием», — говорил он. Среди других иностранных покупателей продукции предприятия он называл Монголию и Казахстан.
Источник РБК, знакомый с ходом проверки, говорит, что поставки в США были основой экспортной выручки завода, но после начала военного конфликта на Украине они прекратились, а значительных работ по гособоронзаказу завод не исполнял.

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