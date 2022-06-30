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Военная операция на Украине ,  

Хуснуллин заявил о скором открытии порта в Мариуполе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, там уже запущено электроснабжение, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Отдельно посмотрели ход восстановления Мариуполя и проработку мастер-плана. Есть хорошая новость по морскому порту города — уже запущено электричество, готовим его к началу работы», — написал Хуснуллин.

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Боевые действия близ Мариуполя начались в конце февраля, почти сразу после объявления Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Штурм города начался в конце марта, а 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об установлении контроля над ним.

Тогда украинские военные все еще держали оборону на территории комбината «Азовсталь», размер которого составляет около 1/15 территории города. В середине мая они сдались в плен.

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Глава ДНР Денис Пушилин отметил в середине мая, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Он заверил, что город полностью восстановят, в связи с чем ожидается «стройка беспрецедентного масштаба». Как пояснили в общественной палате ДНР, восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

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В начале мая СК России выявил затопленные суда в порту Мариуполя. После этого сотрудники Минобороны приступили к разминированию порта. 25 мая в ведомстве отчитались, что порт работает в обычном режиме.

Теги
Мариуполь ДНР Украина Марат Хуснуллин порт

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