В Крыму заявили о планах возобновить морское сообщение с Мариуполем
Крым заинтересован в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска в Запорожской области и Мариуполя в Донецкой народной республике, сообщил «РИА Новости» постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По его словам, это будет сделано, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.
«Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать», — сказал Мурадов, отметив, что сообщение между Бердянском, Мариуполем и Керчью «существовало исторически», его восстановление — «часть экономической интеграции».
В начале мая власти Крыма заявили о снятии транспортной блокады полуострова, в занятых российскими военными регионах приступили к восстановлению пассажирского и грузового сообщения.
Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что восстановлено шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. В Мариуполь, Бердянск и Херсон начали доставлять грузы.