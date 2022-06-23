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Военная операция на Украине ,  

В Крыму заявили о планах возобновить морское сообщение с Мариуполем

По словам постпреда республики Георгия Мурадова, власти заинтересован в морском сообщении полуострова с портами Бердянска и Мариуполя. Как только возрастет потребность в перевозке грузов и пассажиров, это будет сделано

Крым заинтересован в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска в Запорожской области и Мариуполя в Донецкой народной республике, сообщил «РИА Новости» постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, это будет сделано, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать», — сказал Мурадов, отметив, что сообщение между Бердянском, Мариуполем и Керчью «существовало исторически», его восстановление — «часть экономической интеграции».

В начале мая власти Крыма заявили о снятии транспортной блокады полуострова, в занятых российскими военными регионах приступили к восстановлению пассажирского и грузового сообщения.

Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что восстановлено шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. В Мариуполь, Бердянск и Херсон начали доставлять грузы.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Крым Мариуполь Бердянск морское сообщение Военная операция на Украине

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