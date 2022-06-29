В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь

Организаторы обвинили местных чиновников в срыве выставки «Битва за Мариуполь». Вице-губернатор пояснил, что чиновники хотели соблюсти закон и избежать «двусмысленного» размещения нацистской символики рядом с символикой СВО.

Фото: bud_v_kurse_nrayon / VK

Доступ к выставке «Битва за Мариуполь» в Пушкинском районе Санкт-Петербурге был ограничен из-за некорректного оформления: на ней без соответствующих разъяснений были представлены вещи с нацистской символикой, что законом запрещено, сказал «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее организаторы выставки из просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» обвинили местных чиновников с заместительницей главы Пушкинского района Татьяной Боголюбовой в срыве мероприятия, сообщал 78.ru. По их словам, чиновники потребовали убрать из экспозиции «фигурки Гиви и Моторолы», а также «снять букву Z», объяснив это в том числе тем, что ряд артистов отказались выходить на сцену рядом с этой символикой.

«Заместитель главы района обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции. Она включала в себя трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой. Согласно федеральному закону демонстрация таких предметов запрещена, если экспозиция не содержит соответствующих разъяснений», — сказал Пиотровский.

По его словам, рядом с этими экспонатами находилась символика спецоперации, что, как отметил вице-губернатор, создавало «провокационное, двусмысленное сочетание».

В связи с этим замглавы администрации Пушкинского района рекомендовала ограничить доступ в шатер детям младше 18 лет и разместить предупреждение «18+», продолжил Пиотровский. «Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем, экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля», — добавил он.

Как сообщал телеканал «ЛенТВ24», на выставке были представлены «десятки экспонатов из мест проведения спецоперации», которые собрали и привезли волонтеры «Ленинградского добровольца». После скандала вокруг мероприятия администрация Пушкинского района Петербурга начала проверку. На инцидент также обратил внимание лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он заявил, что возмущен «цензурой» со стороны чиновников и «господам и госпожам из администрации пора определиться: или они поддерживают президента и СВО, или покидают госслужбу». Депутат добавил, что настаивает на проверке и направит обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.