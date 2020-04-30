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Антикризисные меры ,  
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«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы по уплате НДС и НДФЛ

«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы при уплате НДС и НДФЛ для всех предприятий из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, а также обнулить ставку страховых взносов на полгода
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Партия «Единая Россия» представила президенту Владимиру Путину и направила в правительство предложения о мерах по поддержке бизнеса, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев 28 апреля. РБК ознакомился с пакетом 27 инициатив «Единой России». Источник в партии подтвердил РБК подлинность документа. Руководитель аппарата председателя партии Жанна Одинцова сообщила РБК, что такое письмо действительно было отправлено на имя президента.

Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов оценивается в 2,1 трлн рублей, отчиталась 21 апреля пресс-служба кабинета министров.

Однако, по подсчетам РБК, прямая поддержка экономики составляет около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии, налоговые отсрочки и другие послабления для бизнеса. Механизмы налоговых отсрочек на фоне кризиса активно применяют и другие страны. Но по российской антикризисной программе видно, как федеральные власти вынуждены максимально перекладывать бремя расходов, гарантий и выпадающих доходов с федерального бюджета в условиях резкого падения цен на нефть.

Расширение охвата мерами поддержки

«Единой Россия» предложила изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Многие компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку из-за несовпадения их кода деятельности (ОКВЭД), указанного в едином государственном реестре, со списком пострадавших отраслей. Единороссы предлагают вместо поддержки по отдельным кодам деятельности ввести две группы, на которые распространить все льготы:

  • предприятия, принудительно закрытые властями в связи с мерами по борьбе с пандемией;
  • предприятия, у которых падениЕ выручки составило более 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019 года.

Партия предлагает включить в правительственный список наиболее пострадавших отраслей оптовую торговлю непродовольственными товарами (розничный непродовольственный ритейл правительство включило 18 апреля), управление торговой недвижимостью, частную медицину (сейчас в списке есть только стоматология), управление недвижимым имуществом, магазины беспошлинной торговли и наиболее затронутые виды производства.

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Налоговые каникулы по НДС и НДФЛ

Единороссы предложили ввести налоговые каникулы (отмену начисления и уплаты налогов) для всех предприятий из пострадавших от пандемии отраслей, А не только малого и среднего бизнеса. «В кратчайшие сроки проработать отмену начисления налогов по отдельным наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться. Распространить «налоговые каникулы» также на НДС и НДФЛ», — говорится в перечне предложений. По уже начисленным налогам, сборам и страховым взносам единороссы предлагают ввести отсрочку с дальнейшей рассрочкой при их уплате.

Правительство с 1 апреля ввело отсрочку уплаты налогов (кроме НДС, налога для самозанятых и налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) на шесть месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Однако бизнес выступает за полную отмену уплаты, включая НДС, показал опрос ЦСР среди 1,3 тыс. предприятий. По оценкам экспертов ЦСР, выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов в случае отмены НДФЛ для в течение полугода составят 436,3 млрд руб., при отмене НДС на полгода потери федерального бюджета оцениваются в 149 млрд руб. «Обнуление НДС — самая востребованная, но далеко не самая дорогая мера поддержки, и она могла бы существенно помочь бизнесу», — заявил глава направления налоговой политики ЦСР Левон Айрапетян.

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Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Партия выступает и за изменение порядка уплаты НДС , предложив вернуться к принципу уплаты налога по оплате товара, а не по его отгрузке. Правительство уже прорабатывало возможность вернуть прежний принцип уплаты НДС и отказалось от этой идеи, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

Нулевая ставка по страховым взносам

«Единая Россия» предлагает реализовать механизм предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году налогов предприятиям из пострадавших отраслей, ввести нулевую ставку страховых взносов на шесть месяцев и не более 15% до конца года, а также освободить пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

Для поддержки занятости единороссы предложили выдавать беспроцентные зарплатные кредиты в объеме всего фонда оплаты труда на ближайший квартал при условии сохранения не менее 90% штата. Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, показал опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП). Максимальная величина выдаваемых предпринимателям займов сейчас определяется исходя из численности сотрудников и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на шесть месяцев. 

Авторы: Ирина Парфентьева, Наталья Галимова, Юлия Старостина
Теги: Единая Россия, кризис
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