«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы по уплате НДС и НДФЛ

«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы при уплате НДС и НДФЛ для всех предприятий из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, а также обнулить ставку страховых взносов на полгода

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Партия «Единая Россия» представила президенту Владимиру Путину и направила в правительство предложения о мерах по поддержке бизнеса, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев 28 апреля. РБК ознакомился с пакетом 27 инициатив «Единой России». Источник в партии подтвердил РБК подлинность документа. Руководитель аппарата председателя партии Жанна Одинцова сообщила РБК, что такое письмо действительно было отправлено на имя президента.

Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов оценивается в 2,1 трлн рублей, отчиталась 21 апреля пресс-служба кабинета министров.

Однако, по подсчетам РБК, прямая поддержка экономики составляет около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии, налоговые отсрочки и другие послабления для бизнеса. Механизмы налоговых отсрочек на фоне кризиса активно применяют и другие страны. Но по российской антикризисной программе видно, как федеральные власти вынуждены максимально перекладывать бремя расходов, гарантий и выпадающих доходов с федерального бюджета в условиях резкого падения цен на нефть.

Расширение охвата мерами поддержки

«Единой Россия» предложила изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Многие компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку из-за несовпадения их кода деятельности (ОКВЭД), указанного в едином государственном реестре, со списком пострадавших отраслей. Единороссы предлагают вместо поддержки по отдельным кодам деятельности ввести две группы, на которые распространить все льготы: