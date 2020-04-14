Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП

Дополнительные меры поддержки потребуют 2,1 трлн руб., или 1,9% ВВП. Из них:

898 млрд руб. составят выпадающие доходы внебюджетных фондов в случае полной отмены страховых взносов на шесть месяцев;

491 млрд руб. — субсидии на выплату зарплат в течение полугода в размере 100% средней зарплаты по отрасли;

436,3 млрд руб. — выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов в случае отмены НДФЛ и 123,5 млрд руб. при отмене налога на прибыль на полгода;

149 млрд руб. — выпадающие доходы бюджета в случае отмены начисления НДС на ближайшие шесть месяцев.

«Обнуление НДС — самая востребованная, но далеко не самая дорогая мера поддержки, и она могла бы существенно помочь бизнесу», — отметил руководитель направления налоговой политики ЦСР Левон Айрапетян на онлайн-презентации результатов исследования.

Опрос ЦСР выявил сильную уязвимость сфер недвижимости и строительства, которая не вошла в правительственный список отраслей для господдержки. Если включить ее в перечень, то стоимость дополнительного пакета мер возрастет до 3 трлн руб., или 2,8% ВВП, подсчитали эксперты.

Реализация мер притормаживает

Опрос предпринимателей показал, что объявленные правительством льготы пока слабо реализуются на практике. Основная проблема — низкая информированность стейкхолдеров, например банков. Бизнес жалуется на отсутствие единого окна со всем спектром мер, электронные государственные сервисы зависают из-за нагрузки, банки не справляются и не отвечают на заявки о льготных кредитах или отсрочке платежей, «некоторые банки даже не слышали о таких кредитах», рассказала руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова.

Осведомленность самих предпринимателей о мерах поддержки тоже хромает. По результатам опроса эксперты оценили уровень информирования (полнота, понятность) в 62%. Меньше всего предприниматели осведомлены о возможностях для малого и среднего бизнеса получить кредиты по льготной ставке до 8,5%, об ограничении эквайринговых комиссий при онлайн-продажах до 1% и возможностях изменить цену и сроки госконтрактов.

В целом бизнес оценивает меры господдержки ниже среднего — на 0,3 балла по шкале от -1 до 1. Среди включенных в список наиболее пострадавших отраслей больше всего недовольных в сфере торговли и услуг — 0,01 балла.

Дополнительно к федеральным льготам почти в каждом регионе введены дополнительные меры поддержки, показали результаты опроса представителей региональных органов власти. «Все опрошенные сходятся во мнении, что эпидемиологический пик еще не пройден. Дополнительные решения возможны в мае», — рассказал директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов. — Массовой остановки предприятий в регионах не происходит. Большинство предприятий обрабатывающей промышленности функционирует, в ряде регионов начинаются посевные работы».

Арендодатели не идут на уступки

Каждая четвертая компания (24%), арендующая недвижимость, испытывает сложности при оплате, показали результаты опроса. Абсолютное большинство из них (90%) попытались снизить арендную нагрузку. Но собственники недвижимости неохотно идут им навстречу.

58% респондентов получили отказ на просьбу снизить плату вдвое, лишь 15% таких запросов удовлетворены;

24% не смогли добиться отсрочки на полгода или снизить плату на усмотрение арендодателя;

26% арендаторов удалось отменить плату на время ограничительных мер;

43% — снизить плату менее чем наполовину.

Хотя правительство обязало арендодателей давать отсрочку по платежам малому и среднему бизнесу, мера неэффективна, констатировал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Большинство собственников недвижимости закредитованы — предоставляют в аренду помещения, которые являются обеспечением по кредитам на их постройку. «Пойти навстречу арендаторам для них во многом удар по собственному карману», — пояснил Башкатов. — Закон не предполагает ответственности арендодателя за отказ снизить плату. В случае отказа можно перенести спор в суд, но процесс может затянуться до года».

Отсрочка по арендным платежам объявлена за счет арендодателей, а снижение денежных потоков фатально для торговых центров, многие из которых построены в кредит, отметил управляющий директор Российского совета ТЦ, президент Mapic Russia Олег Войцеховский: «Жировой прослойки», позволяющей чем-то поступиться, сейчас практически нет — ее съели предыдущие кризисы 2008 и 2014 годов».

Однако торговым центрам не угрожает разорение, банкротства неизбежны лишь для небольшой доли ТЦ, «где бизнес был не настроен должным образом», прогнозирует эксперт. Банки идут на отсрочки платежей и реструктуризацию кредитов, но, по его словам, сохранение платежеспособности достигается очень дорогой ценой.

Риску банкротства подвержены более четверти компаний в России, отмечают эксперты ЦСР. Больше всего оно угрожает предприятиям в сфере торговли и услуг (38% респондентов из этой отрасли отметили такой риск для себя); недвижимости и строительства (33%).

Насколько вырастет безработица

Экономические ожидания бизнеса ухудшаются.

Половина опрошенных компаний планируют сократить численность сотрудников в среднем на 16%, а уровень зарплат — на 17%.

71% перевели персонал на дистанционную работу с сохранением оплаты труда, 38% — с сокращением зарплаты;

56% перевели сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты;

36% принудительно отправили людей в неоплачиваемый отпуск, 23% — планируют;

39% думают сократить зарплаты, 39% — уволить сотрудников, 33% — перевести на контракт.

Количество безработных в России может превысить 9 млн человек, подсчитал ЦСР, исходя из планов бизнеса увеличить/снизить численность сотрудников в 2020 году. Уровень безработицы может увеличиться до 12,1% экономически активного населения. Наибольшее снижение численности занятых, по оценке ЦСР, ожидается в обрабатывающих производствах. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предупредил о росте безработицы в три раза — с 2,5 до 8 млн человек к концу года.

На основе негативных ожиданий бизнеса эксперты ЦСР прогнозируют снижение размера среднемесячной начисленной зарплаты до 43,5 тыс. руб. по итогам 2020 года (47,5 тыс. руб. по итогам 2019 года). Наибольшее снижение зарплат ЦСР прогнозирует в финансовом секторе — на 9,9 тыс., но оно некритичино, учитывая в целом высокие зарплаты в отрасли. В торговле, транспортировке и хранении ожидается снижение на 3,7 тыс. руб. В недвижимости и строительстве — на 3,4 тыс., «тем более что средняя зарплата в этом виде деятельности и так ниже, чем в целом по России», отметил руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон Белоглазов.

Кризис уже вынуждает россиян экономить — 25% граждан сократили расходы, причем экономия заметна во всех товарных группах, но сильнее всего в бытовой технике и электронике (33%) и одежде и обуви (31%), показал опрос среди населения. Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, показал опрос экспертов OMI и «Платформы». Более 60% не имеют сбережений, а тем, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, выявило исследование по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка«Открытие».