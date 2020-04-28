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Антикризисные меры ,  
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Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом

Полный список мер
Российские власти до сих пор не обнародовали список антикризисных мер с оценками стоимости, хотя совокупный объем поддержки экономики уже превысил 2 трлн руб. РБК составил полный список мер, который будет обновляться
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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Правительство России приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Однако до сих пор не представлен исчерпывающий перечень антикризисных мер с оценками их стоимости и источниками финансирования. РБК составил полный список мер, который будет обновляться.

Официальные оценки совокупного объема господдержки разнятся. Министр финансов Антон Силуанов 16 апреля заявил, что дополнительный финансовый ресурс, выделенный на смягчение негативных последствий эпидемии, составляет 2,8% ВВП. Но Минфин не назвал ВВП, от которого следует считать (актуального прогноза от властей нет; РБК направил запрос в министерство), но исходя из ВВП 2019 года и ожидаемого падения экономики эта сумма составит около 2,9 трлн руб. Пресс-служба правительства сообщила 21 апреля, что общая сумма двух антикризисных пакетов составила 2,1 трлн руб.

Экономия на кризисе

От того, сколько и как потратит правительство на борьбу с кризисом, зависят размер и эффект фискального стимула. По определению, такой стимул должен частично сдержать падение ВВП в 2020 году. Но оценить, сколько именно он составит в случае с Россией, проблематично — до конца непонятна доля прямых расходов в составе антикризисных мер. По подсчетам РБК, сейчас прямая поддержка, в том числе бюджетные расходы на социальные меры поддержки населения, помощь регионам и санитарно-эпидемиологические меры, составляет около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии и налоговые отсрочки и послабления для бизнеса.

«Складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно», — указала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре за 21 апреля. Но у него есть для этого формальное основание — бюджетное правило, которое сильно ограничивает возможности по увеличению расходов на фоне обвала доходной части.

«Объем выделяемой помощи [в России] кратно меньше, чем в других странах (США, Европе, Китае) и не позволит в нужной мере поддержать ни население, оказавшееся в критической ситуации, ни бизнес», — предупреждают (*.pdf) экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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Экономика
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Как помочь, не увеличивая расходы

В международной практике под фискальным стимулом в узком смысле принято понимать только меры, которые изменяют бюджетный дефицит. С этой точки зрения кредитные гарантии не являются стимулом (если дефолтов не будет, они могут быть вообще не использованы), так же как и перераспределение расходов (когда чистого увеличения расходов не происходит). Доля такого перераспределения в антикризисном пакете составляет по меньшей мере 200 млрд руб., следует из заявлений Силуанова.

Например, часть расходов на реализацию нацпроектов будет переброшена на задачи приоритетного стимулирования экономики и социальные нужды.

В общем виде не влияют на бюджетный дефицит и налоговые отсрочки, если отложенные выплаты планируются в том же финансовом году. По оценке Минэкономразвития, общая сумма обязательств компаний малого и среднего бизнеса по налогам (кроме НДС), страховым взносам и кредитным платежам, которая будет отложена на шесть месяцев, составляет 410 млрд руб.

Механизмы налоговых отсрочек на фоне коронавирусного кризиса активно применяют и другие страны. Но по российской антикризисной программе видно, как федеральные власти вынуждены максимально перекладывать бремя расходов, гарантий и выпадающих доходов с федерального бюджета. Отсрочки по страховым взносам и снижение взносов с 30 до 15% для малого бизнеса напрямую отразятся на доходах социальных фондов (частично эти выпадающие доходы будут покрыты трансфертами из федерального бюджета). Налоговые меры по большей части не затронули налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет. Гарантийная поддержка будет частично обеспечена ВЭБ.РФ — по беспроцентным кредитам для бизнеса, объем выдачи которых составит от 130 млрд до 350 млрд руб. (госкорпорация гарантирует 75% таких кредитов).

Встречные меры по изъятию денег (увеличение налога на дивиденды, выводимые на офшорные счета, и введение налога на доходы с депозитов свыше 1 млн руб.) сократят размер чистого фискального стимула, хотя и вступят в силу позже, с 2021–2022 годов.

Смягчение удара

Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.). Логика Минфина в том, что эти компенсации позволяют не сокращать общие расходы бюджета в кризис.

Однако включать в общий объем поддержки использование ФНБ (2 трлн руб.) не совсем корректно, поскольку этот механизм (продажи валюты из ФНБ при цене нефти ниже $42 в обмен на рубли для финансирования бюджетного дефицита) применяется автоматически, по условиям бюджетного правила. Изначально механизм задумывался как симметричный, и правительство три предыдущих года покупало валюту, накапливая резервы. Если бы сейчас вдруг власти отказались от продажи валюты из ФНБ, это стало бы нарушением взятых ранее обязательств.

Программа фискальных стимулов в России лишь немного смягчит удар кризиса, пишет в обзоре старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова. Она подсчитала (на основе фискальных мультипликаторов для России из работы аналитиков Банка России 2018 года), что стимул нивелирует падение ВВП в 2020 году только на 0,3 п.п., даже с учетом того, что мультипликаторы во время кризисов вдвойне эффективнее, чем в периоды экономического роста. В итоге ВВП России упадет почти на 7% в этом году под влиянием низких цен на нефть и карантинов, прогнозирует Слепцова.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: пандемия, поддержка бизнеса, социальная защита, Минфин, Минэкономразвития
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