Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом

Российские власти до сих пор не обнародовали список антикризисных мер с оценками стоимости, хотя совокупный объем поддержки экономики уже превысил 2 трлн руб. РБК составил полный список мер, который будет обновляться

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Правительство России приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Однако до сих пор не представлен исчерпывающий перечень антикризисных мер с оценками их стоимости и источниками финансирования. РБК составил полный список мер, который будет обновляться.

Официальные оценки совокупного объема господдержки разнятся. Министр финансов Антон Силуанов 16 апреля заявил, что дополнительный финансовый ресурс, выделенный на смягчение негативных последствий эпидемии, составляет 2,8% ВВП. Но Минфин не назвал ВВП, от которого следует считать (актуального прогноза от властей нет; РБК направил запрос в министерство), но исходя из ВВП 2019 года и ожидаемого падения экономики эта сумма составит около 2,9 трлн руб. Пресс-служба правительства сообщила 21 апреля, что общая сумма двух антикризисных пакетов составила 2,1 трлн руб.

Экономия на кризисе

От того, сколько и как потратит правительство на борьбу с кризисом, зависят размер и эффект фискального стимула. По определению, такой стимул должен частично сдержать падение ВВП в 2020 году. Но оценить, сколько именно он составит в случае с Россией, проблематично — до конца непонятна доля прямых расходов в составе антикризисных мер. По подсчетам РБК, сейчас прямая поддержка, в том числе бюджетные расходы на социальные меры поддержки населения, помощь регионам и санитарно-эпидемиологические меры, составляет около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии и налоговые отсрочки и послабления для бизнеса.

«Складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно», — указала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре за 21 апреля. Но у него есть для этого формальное основание — бюджетное правило, которое сильно ограничивает возможности по увеличению расходов на фоне обвала доходной части.