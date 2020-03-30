ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса

После роста, наблюдавшегося в феврале, ЦБ прогнозирует временное, но существенное снижение экономической активности в России в ближайшие месяцы

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Распространение COVID-2019 и антивирусные меры, которые принимаются как в мире, так и в России, вызовут временное, но значительное снижение экономической активности в стране в ближайшее время, прогнозирует Центробанк. Это произойдет после наблюдаемого в феврале роста, отмечает регулятор.

«Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью смягчения ограничительных мер», — говорится в сообщении ЦБ. Также данное снижение экономической активности будет учтено при среднесрочном прогнозе инфляции, инфляционных ожиданий и экономического развития, добавили в регуляторе.

Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на рекордную величину — на 5,1%, или почти на $30 млрд. Чуть больше было только в 2008-м (минус $30,6 млрд) и 2009 году (минус $30,3 млрд). Как сообщал Банк России, резервы резко уменьшились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки». На их сокращение также повлияло удорожание доллара США по отношению к другим мировым валютам на минувшей неделе и понижение цен гособлигаций Франции, Германии, Китая, которые могут находиться в портфеле ЦБ.