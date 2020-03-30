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ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса

После роста, наблюдавшегося в феврале, ЦБ прогнозирует временное, но существенное снижение экономической активности в России в ближайшие месяцы
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Распространение COVID-2019 и антивирусные меры, которые принимаются как в мире, так и в России, вызовут временное, но значительное снижение экономической активности в стране в ближайшее время, прогнозирует Центробанк. Это произойдет после наблюдаемого в феврале роста, отмечает регулятор.

«Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью смягчения ограничительных мер», — говорится в сообщении ЦБ. Также данное снижение экономической активности будет учтено при среднесрочном прогнозе инфляции, инфляционных ожиданий и экономического развития, добавили в регуляторе.

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Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на рекордную величину — на 5,1%, или почти на $30 млрд. Чуть больше было только в 2008-м (минус $30,6 млрд) и 2009 году (минус $30,3 млрд). Как сообщал Банк России, резервы резко уменьшились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки». На их сокращение также повлияло удорожание доллара США по отношению к другим мировым валютам на минувшей неделе и понижение цен гособлигаций Франции, Германии, Китая, которые могут находиться в портфеле ЦБ.

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Помимо этого за указанную неделю Банк России потратил 47 млрд руб. ($0,63 млрд) собственных резервов в рамках «упреждающих» продаж валюты. Их Центробанк проводит с 11 марта для снижения курсовой волатильности, не дожидаясь плановых продаж Минфина, которые начнутся с апреля. Также если стоимость российской нефти марки Urals опускается ниже $25 за баррель, ЦБ с 19 марта продает валюту, полученную от Минфина за долю в Сбербанке.

Несмотря на произошедшее резкое падение рынков и рубля, ЦБ 20 марта не стал повышать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 6%, при этом не сняв с повестки вопрос об ужесточении политики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России следит за ситуацией на валютном рынке, но не имеет никакого определенного порога курса рубля, при котором начнут приниматься меры.

В рамках поддержки отраслей, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, ЦБ и правительство ранее объявили меры для поддержки экономики. Банкам, в частности, дали право кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения. 27 марта Центробанк расширил меры по поддержке экономики, распространив их еще на семь отраслей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Центробанк, коронавирус, экономическая активность
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