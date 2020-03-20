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ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля

Центральный банк не стал повышать ключевую ставку после резкого падения рынков и рубля на этой неделе. Денежно-кредитная политика России и так ужесточилась после снижения ставки ФРС практически до нуля
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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал ставку, он «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике», — говорится в комментарии регулятора.

ЦБ считает, что в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году. В феврале он писал, что она составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. ЦБ в релизе напоминает, что уже «принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса».

Рубль на решение практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после — по 78,4 руб.

Вместо ставки

Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах по поддержке банков, заемщиков и других финансовых институтов:

  • кредитным организациям рекомендовано реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы людям, заболевшим коронавирусом;
  • банки смогут не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки;
  • банки смогут не увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса;
  • банкам рекомендовано не взыскивать недвижимое имущество с больных;
  • страховым компаниям рекомендовано идти навстречу клиентам с коронавирусом, которые просят продлить сроки урегулирования страховых случаев или отсрочку платежа.

Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.

Аналитики усомнились в изменении ключевой ставки ЦБ на фоне коронавируса
Финансы

Сохранение ставки еще в начале недели предсказывало подавляющее большинство аналитиков. Решению ЦБ предшествовали экстренные меры Федеральной резервной системы США, которая за два внеплановых заседания снизила процентную ставку с 1,5–1,75% до 0–0,25%. Российский регулятор при принятии решения о ставке ориентируется на инфляцию, которую он таргетирует на уровне 4%. Инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 2,3% и находилась значительно ниже цели регулятора. Как объясняли эксперты, с учетом столь низких темпов роста цен инфляция в этом году вряд ли выйдет далеко за пределы 4%.

Однако уже 18 марта Россия столкнулась с новым обвалом: доллар стоил больше 80 руб., евро — больше 90 руб. Рубль стал второй по волатильности валютой мира и уступал только мексиканскому песо. В этот день ЦБ, который после падения цен на нефть начал продавать, а не покупать валюту на внутреннем рынке, провел интервенции всего на 7,7 млрд руб., что составило менее 2% от общего объема сделок с долларом и евро на Мосбирже 18 марта.

Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Финансы

Результатом нового обвала могло стать повышение ключевой ставки, сообщили РБК аналитики. Впрочем, 19 марта регулятор объявил о новой серии интервенций — на этот раз не в рамках бюджетного правила, согласно которому ЦБ и Минфин продают валюту при нефти дешевле $42,4 за баррель, а для осуществления сделки по продаже Сбербанка правительству. Цена отсечения для нефти Urals была выбрана на уровне $25. 19 марта она падала ниже $19. Такие интервенции (их объемы ЦБ еще не раскрыл) могут закрыть проблемы с долларовой ликвидностью и снизить вероятность повышения ставки, пояснили РБК аналитики, хотя к существенному укреплению рубля она вряд ли приведет.

«Понижение ставок всеми остальными государствами при сохранении нашей существующей ключевой ставки уже ужесточает монетарную политику по сравнению с другими», — сказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

ЦБ сохранил ключевую ставку. Что это значит для частного инвестора
Quote

«На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания», — говорится в сообщении ЦБ. Оценка рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась, они остаются умеренными.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ЦБ, ключевая ставка
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