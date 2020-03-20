ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля

Центральный банк не стал повышать ключевую ставку после резкого падения рынков и рубля на этой неделе. Денежно-кредитная политика России и так ужесточилась после снижения ставки ФРС практически до нуля

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал ставку, он «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике», — говорится в комментарии регулятора.

ЦБ считает, что в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году. В феврале он писал, что она составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. ЦБ в релизе напоминает, что уже «принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса».

Рубль на решение практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после — по 78,4 руб.