ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля

Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах по поддержке банков, заемщиков и других финансовых институтов:
- кредитным организациям рекомендовано реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы людям, заболевшим коронавирусом;
- банки смогут не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки;
- банки смогут не увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса;
- банкам рекомендовано не взыскивать недвижимое имущество с больных;
- страховым компаниям рекомендовано идти навстречу клиентам с коронавирусом, которые просят продлить сроки урегулирования страховых случаев или отсрочку платежа.
Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.
Сохранение ставки еще в начале недели предсказывало подавляющее большинство аналитиков. Решению ЦБ предшествовали экстренные меры Федеральной резервной системы США, которая за два внеплановых заседания снизила процентную ставку с 1,5–1,75% до 0–0,25%. Российский регулятор при принятии решения о ставке ориентируется на инфляцию, которую он таргетирует на уровне 4%. Инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 2,3% и находилась значительно ниже цели регулятора. Как объясняли эксперты, с учетом столь низких темпов роста цен инфляция в этом году вряд ли выйдет далеко за пределы 4%.
Однако уже 18 марта Россия столкнулась с новым обвалом: доллар стоил больше 80 руб., евро — больше 90 руб. Рубль стал второй по волатильности валютой мира и уступал только мексиканскому песо. В этот день ЦБ, который после падения цен на нефть начал продавать, а не покупать валюту на внутреннем рынке, провел интервенции всего на 7,7 млрд руб., что составило менее 2% от общего объема сделок с долларом и евро на Мосбирже 18 марта.
Результатом нового обвала могло стать повышение ключевой ставки, сообщили РБК аналитики. Впрочем, 19 марта регулятор объявил о новой серии интервенций — на этот раз не в рамках бюджетного правила, согласно которому ЦБ и Минфин продают валюту при нефти дешевле $42,4 за баррель, а для осуществления сделки по продаже Сбербанка правительству. Цена отсечения для нефти Urals была выбрана на уровне $25. 19 марта она падала ниже $19. Такие интервенции (их объемы ЦБ еще не раскрыл) могут закрыть проблемы с долларовой ликвидностью и снизить вероятность повышения ставки, пояснили РБК аналитики, хотя к существенному укреплению рубля она вряд ли приведет.
«Понижение ставок всеми остальными государствами при сохранении нашей существующей ключевой ставки уже ужесточает монетарную политику по сравнению с другими», — сказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
«На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания», — говорится в сообщении ЦБ. Оценка рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась, они остаются умеренными.