Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля

Глава ЦБ заверила, что у регулятора достаточно инструментов, чтобы устранить угрозу финансовой стабильности. Но необходимости в их использовании пока нет

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Банк России отслеживает ситуацию на валютном рынке, однако не имеет никакого заранее определенного курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры. Об этом заявила на онлайн-конференции после заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент.

«Никакого уровня ни психологического, ни иного как триггера для того, чтобы мы начали принимать действия по курсу, нет», — утверждает глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, курс рубля плавающий, но при необходимости у регулятора достаточно инструментов, чтобы устранить угрозы для финансовой стабильности.

«У нас есть полный арсенал действий. Я просто напомню: помимо регулярных интервенций, которые мы делаем в рамках бюджетного правила, всегда есть возможность валютных интервенций, если для этого будет необходимость. Сейчас такой необходимости нет», — пояснила глава ЦБ.

После обвала мировых цен на нефть курс рубля к доллару и евро резко снизился. Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб./$, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.