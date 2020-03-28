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Экономика ,  
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Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Золотовалютные резервы Банка России за последнюю отчетную неделю упали на 5,1%, или почти на $30 млрд. Это почти рекордное сокращение резервов ЦБ — чуть больше было только в 2008 году (минус $30,6 млрд)
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта. Это стало почти рекордным недельным сокращением резервов ЦБ — сильнее они падали только в кризисном октябре 2008 года ($30,6 млрд) и январе 2009 года ($30,3 млрд), свидетельствуют исторические данные ЦБ.

Даже в декабре 2014 года, когда ЦБ тратил резервы на поддержку пикирующего рубля, сокращение резервов было меньше — $26 млрд за две недели.

Резервы сократились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», пояснил ЦБ без подробностей. На сокращение российских резервов повлияло удорожание доллара США к остальным мировым валютам на минувшей неделе и понижение цен гособлигаций Франции, Германии, Китая, которые, предположительно, есть в портфеле Банка России.

Кроме того, с 13 по 20 марта Банк России потратил 47 млрд руб. ($0,63 млрд) собственных резервов в рамках «упреждающих» продаж валюты по бюджетному правилу. Эти продажи ЦБ начал 11 марта в целях снижения курсовой волатильности, не дожидаясь Минфина, который приступит к таким плановым продажам с апреля.

С 19 марта ЦБ дополнительно продает валюту, полученную от Минфина за долю в Сбербанке, но только если котировки российской нефти Urals опускаются ниже $25 за баррель. 27 марта баррель Urals оценивался в $19,12 (по данным Reuters).

Плата за дедолларизацию

Резервы ЦБ почти наполовину состоят из вложений в облигации правительств и государственных эмитентов таких стран, как Франция, Германия, Япония, Китай, США, номинированные в соответствующих валютах. Еще около 30% приходится на наличную иностранную валюту и валютные депозиты в других центробанках и иностранных банках.

Доллар на минувшей неделе подорожал на 4,1% к корзине мировых валют (ICE U.S. Dollar Index). К юаню доллар укрепился за отчетную неделю на 1,2%. Поскольку международные резервы ЦБ измеряются в долларовом эквиваленте, их недолларовая часть (активы в евро, юанях, британских фунтах и т.д.) сокращается при укреплении доллара к соответствующим валютам.

Весной 2018 года Банк России принял стратегическое решение отказаться от доминирующей роли доллара в своих золотовалютных резервах. Тогда он сократил долю доллара в два раза, переведя около $100 млрд в активы в евро, китайских юанях и японских иенах. По состоянию на середину 2019 года (последние данные ЦБ) в долларах было размещено 24% международных резервов России.

Платой за дедолларизацию стали отрицательные курсовые переоценки в результате роста курса доллара. Например, в январе—феврале 2020 года ЦБ понес бумажные потери в $2,5 млрд на валютной переоценке. Впрочем, валютная переоценка подвержена колебаниям в обе стороны.

Кроме того, за отчетную неделю подешевели гособлигации таких стран, как Германия, Франция и Китай, что также снизило размер российских золотовалютных резервов. В то же время активы ЦБ в форме золота (слитки, хранящиеся в России), напротив, подорожали, сдержав падение международных резервов. Цена фьючерсов на золото на мировом рынке выросла примерно на 4,7% за неделю по 20 марта (золото как защитный актив обычно растет в периоды кризисов). Резервы ЦБ состоят из золота примерно на 21% (около $120 млрд на 1 марта).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЦБ, золото, международные резервы, переоценка, валюта
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