Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Золотовалютные резервы Банка России за последнюю отчетную неделю упали на 5,1%, или почти на $30 млрд. Это почти рекордное сокращение резервов ЦБ — чуть больше было только в 2008 году (минус $30,6 млрд)

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Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта. Это стало почти рекордным недельным сокращением резервов ЦБ — сильнее они падали только в кризисном октябре 2008 года ($30,6 млрд) и январе 2009 года ($30,3 млрд), свидетельствуют исторические данные ЦБ.

Даже в декабре 2014 года, когда ЦБ тратил резервы на поддержку пикирующего рубля, сокращение резервов было меньше — $26 млрд за две недели.

Резервы сократились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», пояснил ЦБ без подробностей. На сокращение российских резервов повлияло удорожание доллара США к остальным мировым валютам на минувшей неделе и понижение цен гособлигаций Франции, Германии, Китая, которые, предположительно, есть в портфеле Банка России.

Кроме того, с 13 по 20 марта Банк России потратил 47 млрд руб. ($0,63 млрд) собственных резервов в рамках «упреждающих» продаж валюты по бюджетному правилу. Эти продажи ЦБ начал 11 марта в целях снижения курсовой волатильности, не дожидаясь Минфина, который приступит к таким плановым продажам с апреля.

С 19 марта ЦБ дополнительно продает валюту, полученную от Минфина за долю в Сбербанке, но только если котировки российской нефти Urals опускаются ниже $25 за баррель. 27 марта баррель Urals оценивался в $19,12 (по данным Reuters).