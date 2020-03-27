ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей
Меры Центрального банка по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса будут распространяться на еще семь отраслей, сообщил регулятор на своем сайте.
«Меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков», — сказала на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП глава ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС). По данным ЦБ (.pdf), портфель корпоративных кредитов на 1 января составлял 39 трлн руб., из них на кредиты МСП приходится 4,6 трлн руб. Таким образом, меры поддержки могут затронуть часть портфеля на сумму 10 трлн руб.
Все больше секторов экономики испытывают сложности из-за развития пандемии, организации теряют существенную часть доходов из-за ограничений по сдерживанию коронавируса COVID-19, отмечает ЦБ. В связи с этим регулятор расширил меры по поддержке, которые раньше распространялись на организации малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, в том числе гостиниц, еще на семь отраслей:
- организация общественного питания;
- работа в сфере искусства, спорта и отдыха и организации развлечений;
- организация конференций и выставок;
- образовательные услуги;
- деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений. Речь идет о выставочных залах, торгово-развлекательных площадях, непродовольственной розничной торговле;
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- стоматологическая практика.