ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей

Банк России распространяет меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса на еще семь отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Теперь послабления затрагивают четверть всего портфеля банков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Меры Центрального банка по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса будут распространяться на еще семь отраслей, сообщил регулятор на своем сайте.

«Меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков», — сказала на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП глава ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС). По данным ЦБ (.pdf), портфель корпоративных кредитов на 1 января составлял 39 трлн руб., из них на кредиты МСП приходится 4,6 трлн руб. Таким образом, меры поддержки могут затронуть часть портфеля на сумму 10 трлн руб.

Все больше секторов экономики испытывают сложности из-за развития пандемии, организации теряют существенную часть доходов из-за ограничений по сдерживанию коронавируса COVID-19, отмечает ЦБ. В связи с этим регулятор расширил меры по поддержке, которые раньше распространялись на организации малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, в том числе гостиниц, еще на семь отраслей: