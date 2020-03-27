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ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей

Банк России распространяет меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса на еще семь отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Теперь послабления затрагивают четверть всего портфеля банков
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Меры Центрального банка по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса будут распространяться на еще семь отраслей, сообщил регулятор на своем сайте.

«Меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков», — сказала на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП глава ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС). По данным ЦБ (.pdf), портфель корпоративных кредитов на 1 января составлял 39 трлн руб., из них на кредиты МСП приходится 4,6 трлн руб. Таким образом, меры поддержки могут затронуть часть портфеля на сумму 10 трлн руб.

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Все больше секторов экономики испытывают сложности из-за развития пандемии, организации теряют существенную часть доходов из-за ограничений по сдерживанию коронавируса COVID-19, отмечает ЦБ. В связи с этим регулятор расширил меры по поддержке, которые раньше распространялись на организации малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, в том числе гостиниц, еще на семь отраслей:

  • организация общественного питания;
  • работа в сфере искусства, спорта и отдыха и организации развлечений;
  • организация конференций и выставок;
  • образовательные услуги;
  • деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений. Речь идет о выставочных залах, торгово-развлекательных площадях, непродовольственной розничной торговле;
  • розничная торговля непродовольственными товарами;
  • стоматологическая практика.

По кредитам компаниям из данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, банки смогут до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Это позволит им не повышать ставки. Банки также смогут в период до 30 сентября не создавать дополнительные резервы по кредитам компаниям из этих семи отраслей, если их финансовое положение ухудшилось.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Набиуллина также заявила, что решение реструктурировать кредиты в отраслях, пострадавших от коронавируса, принято без учета размера предприятия. Таким образом, под него подпадут не только МСП, но и крупные компании. Аналогичные меры, по ее словам, распространятся на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если их финансовое положение ухудшится из-за коронавируса.

Возможность не создавать дополнительные резервы банки получат и по валютным кредитам, которые заемщики из-за обвала рубля попросили конвертировать в национальную валюту. Банк России рекомендовал кредитным организациям в период до 30 сентября оперативно рассматривать обращения о реструктуризации таких кредитов и не ухудшать по ним оценку качества обслуживания долга и финансового положения заемщика.

Одновременно ЦБ ввел льготный режим соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 для системно значимых банков (в России их 11). Снижение норматива из-за недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов не будет считаться нарушением.

В дополнение к снижению платы с 0,5 до 0,15% за пользование безотзывной кредитной линией Банка России совокупный лимит по такой линии увеличивается с 1,5 трлн до 5 трлн руб. Меры будут действовать с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, Эльвира Набиуллина
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