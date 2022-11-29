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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Минтранс сообщил об отказах признавать страховку судов из России в Китае

Минтранс: Китай отказывается признавать страховые документы российских судовладельцев
Как сообщили в ведомстве, отказы появились и в других странах. Запад ранее ввел санкции, запретив своим компаниям страховать российские суда. Прежде этим занимались именно европейские и американские компании, сейчас — российские
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Китайские власти и компании отказываются признавать страховые документы судовладельцев, выданные в России, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Российские судовладельцы сталкиваются <…> с отказами властей и компаний Китайской Народной Республики в части признания страховых документов на суда и грузы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас российские суда страхуют отечественные компании, хотя раньше это делали европейские и американские организации. По словам замминистра, в России для «перестрахования морских рисков и защиты интересов судовладельцев создана Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК), а также гарантами выступают Минфин и Центробанк.

Пошивай добавил, что отказы поступают и из других стран. на данный момент Москва предложила Пекину рассмотреть вопрос признания российских страховых сертификатов и документов перестрахования, сообщил замминистра.

Запрет на страхование зарубежными компаниями российских судов с топливом вошел в шестой пакет санкций ЕС. Как писала газета Financial Times, к этому запрету также присоединилась Великобритания (она является ведущим игроком в области двух основных видов страхования — ответственности судовладельца (protection and indemnity, P&I) и самих судов (hull and machinery, H&M). Президент США Джо Байден также указывал, что страны Запада не будут страховать российские суда с энергоносителями.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в сентябре говорил, что для решения возникших на фоне данных санкций проблем Москва рассматривает возможность использования услуг страховых компаний из дружественных стран и создания новой страховой компании, но в таком случае «нужно взаимное признание странами этой организации».

В ноябре представитель российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры» сообщил РБК, что иранские страховые и перестраховочные компании создали консорциум для российского рынка.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай страхование суда
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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