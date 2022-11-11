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Reuters узнал об опасениях страховщиков из-за потолка на нефть из России

Reuters: из-за потолка цен на российскую нефть груженые танкеры могут остаться в море
Страховщики считают, что из-за отсутствия четких данных о том, как именно будут работать ограничения, покупатели могут отказаться от нефти на танкерах, вышедших в море еще до вступления меры в силу
BRENT BRENT $94,64 -0,05%
Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press
Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press

Страховщики опасаются, что из-за отсутствия четких правил по поводу того, как будет работать потолок цен на российскую нефть, танкеры с сырьем останутся в море без страховки и желающих получить груз, сообщает Reuters.

Если в момент вступления этой меры в силу выяснится, что нефть на танкерах, уже находящихся в пути, была продана по цене выше предельной, это приведет к аннулированию страхового покрытия и отказу покупателей принять поставку, что приведет к финансовым и логистическим проблемам и создаст угрозу для окружающей среды, пишет агентство.

Страны G7 договорились о потолке цен на российскую нефть в начале сентября, он должен вступить в силу 5 декабря. Ограничения включают«запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела. В октябре потолок цен утвердил Евросоюз, он начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Изначально обсуждалось введение потолка в диапазоне $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.

В начале ноября источники Reuters сообщили, что G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену, но ее пока не определили.

Как сообщил агентству неназванный представитель Еврокомиссии, в ЕС осознают, что необходимо предоставить гораздо больше дополнительных инструкций для бизнеса, и времени для этого остается мало. Собеседник указал, что вопрос должен решаться на уровне G7. Reuters пишет, что если дополнительных подробностей о том, как именно будет работать мера, не поступит, заказчики могут отказаться от танкеров, что в свою очередь «создаст серьезную проблему для безопасности соседних стран» в случае разлива топлива.

Согласно отчету Международного валютного фонда, из-за неопределенности о том, какие страны согласятся на введение потолка цен на российскую нефть, неизвестно, будет ли эта мера эффективна.

Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что при любом «потолке» цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. Об этом же говорил президент Владимир Путин.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
потолок цен на нефть санкции танкеры Евросоюз G7 страховщики
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