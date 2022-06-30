Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 17:39
Бывший футболист «Спартака» рассказал о радости от ухода из команды Спорт, 17:36
Госдума одобрила ускоренное переселение по реновации в Москве Недвижимость, 17:34
Байден пообещал запрет Западом страхования российских судов с нефтью Политика, 17:32
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 17:25
Экс-тренер сборной России оценил вклад Дацюка в развитие динамики хоккея Спорт, 17:16
Генерал МВД Мельников получил семь лет колонии по делу о мошенничестве Общество, 17:12
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:11
Хуснуллин заявил о скором открытии порта в Мариуполе Экономика, 17:10
Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями Политика, 17:08
Байден на саммите НАТО перепутал Швецию и Швейцарию. Видео Политика, 17:05
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 16:50
Лавров заявил, что акт Россия — НАТО продолжает существовать Политика, 16:49
Почему сотрудники НКО должны получать зарплату Социальная экономика, 16:46

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Байден пообещал запрет Западом страхования российских судов с нефтью

Запрет на страхование танкеров с российской нефтью вошел в шестой пакет санкций ЕС. FT писала, что к этому решению присоединилась Британия и могут присоединиться остальные страны G7
BRENT BRENT $114,16 -3,25%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Западные страны не будут предоставлять российским судам услуги по страхованию судов для перевозки нефти, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции. Трансляцию вело агентство Reuters.

«Мы [Запад] не будем предоставлять страховки российским судам для перевозки нефти», — сказал он.

По словам американского президента, это создаст для России серьезные трудности в привлечении клиентов и транспортировке нефти.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретил страхование и перестрахование танкеров с нефтью, которые перевозят российскую нефть. Такое решение затронет транспортировку российской нефти по всему миру, в том числе на азиатском рынке, поскольку европейские компании страхуют большую часть нефтяной торговли в мире, писала The Wall Street Journal.

Эксперты оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС
Экономика
Фото:Татьяна Меель / Reuters

В начале июня Financial Times сообщила, что к решению ЕС по запрету страхования танкеров с российской нефтью присоединилась Великобритания. Совместное решение Брюсселя и Лондона лишит Россию доступа к страховому рынку Lloyd's of London и сократит возможности экспорта сырой нефти, заявили собеседники газеты. К решению могут также присоединиться остальные участники G7 — США, Канада и Япония, утверждало издание.

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный запрет на импорт российской нефти. Для ряда стран ЕС были сделаны исключения: так, под санкции не попал нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поставляется в Венгрию и Словакию. Также право на покупку российской нефти на определенных условиях оставили за Чехией, Болгарией и Хорватией.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Mark Lennihan / AP Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Почему популярные маркетинговые инструменты не работают
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
страхование транспортировка нефти Джо Байден санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах G7 привязать цены на нефть из России к страховке
Экономика
Вучич заявил, что Сербии необходимо найти альтернативу российской нефти
Политика
Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter