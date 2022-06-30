Байден пообещал запрет Западом страхования российских судов с нефтью

Запрет на страхование танкеров с российской нефтью вошел в шестой пакет санкций ЕС. FT писала, что к этому решению присоединилась Британия и могут присоединиться остальные страны G7

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Западные страны не будут предоставлять российским судам услуги по страхованию судов для перевозки нефти, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции. Трансляцию вело агентство Reuters.

«Мы [Запад] не будем предоставлять страховки российским судам для перевозки нефти», — сказал он.

По словам американского президента, это создаст для России серьезные трудности в привлечении клиентов и транспортировке нефти.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретил страхование и перестрахование танкеров с нефтью, которые перевозят российскую нефть. Такое решение затронет транспортировку российской нефти по всему миру, в том числе на азиатском рынке, поскольку европейские компании страхуют большую часть нефтяной торговли в мире, писала The Wall Street Journal.

В начале июня Financial Times сообщила, что к решению ЕС по запрету страхования танкеров с российской нефтью присоединилась Великобритания. Совместное решение Брюсселя и Лондона лишит Россию доступа к страховому рынку Lloyd's of London и сократит возможности экспорта сырой нефти, заявили собеседники газеты. К решению могут также присоединиться остальные участники G7 — США, Канада и Япония, утверждало издание.

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный запрет на импорт российской нефти. Для ряда стран ЕС были сделаны исключения: так, под санкции не попал нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поставляется в Венгрию и Словакию. Также право на покупку российской нефти на определенных условиях оставили за Чехией, Болгарией и Хорватией.