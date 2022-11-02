Иранские компании предложили России заместить Запад в перестраховании

Российские консультанты создали консорциум из иранских компаний для оказания в России услуг перестрахования на фоне отказа западных игроков. Их возможности меньше российских запросов, но они обладают большим санкционным опытом

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Иранские страховые и перестраховочные компании создали консорциум для российского рынка, который из-за санкций потерял доступ к услугам западного перестрахования. Об этом РБК рассказал представитель российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры», которая выступила управляющим менеджером консорциума.

Как пояснил собеседник РБК, консорциум создан при поддержке Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi, которая также является регулятором рынка. Сейчас в объединение входят 12 иранских компаний: Alborz Insurance, Asia Insurance, Mellat Insurance, Parsian Insurance, Sina Insurance, Day Insurance, Tejaratno Insurance, Razi Insurance, Karafarin Insurance, Sarmad Insurance, Dana Insurance и Kowsar Insurance. Их общий капитал и активы составляют $27,6 млрд, а доля рынка — 48%, уточняет представитель «Челлендж Групп».

Размер перестраховочной емкости консорциума для российских рисков превышает €100 млн на имущественные виды страхования. По словам представителя «Челлендж Групп», в первую очередь иранские компании интересует страхование энергетических объектов, судов, грузов, также они готовы рассмотреть страхование авиации и спутников. Вопрос привлечения иранских компаний на российский рынок перестрахования обсуждался на первом Российско-Иранском перестраховочном форуме, который состоялся в Москве 1 ноября, следует из анонса мероприятия, поступившего в РБК.

«Иранские страховщики за 40 лет жизни под масштабными санкциями научились эффективно работать с собственными рисками и накопили в этой сфере большой опыт, знания и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами», — объясняют в российской компании.

Банк России и крупные российские страховые компании не ответили на запросы РБК. Российские страховые компании сейчас обсуждают с представителями консорциума вопросы участия в нем, сказал РБК источник на рынке страхования.

«Челлендж Групп» — небольшая компания (по данным «СПАРК-Интерфакс», она относится к микропредприятиям, в ней работают восемь сотрудников по состоянию на конец 2021 года) с уставным капиталом 3 млн руб. Она предоставляет страховые и перестраховочные брокерские услуги российским и иностранным компаниям и физическим лицам, включая заключение и сопровождение договоров и урегулирование убытков, андеррайтинговые услуги, страховой консалтинг, а также риск-менеджмент-консалтинг, говорится на ее официальном сайте. Компания зарегистрирована в Москве в 2007 году, имеет лицензию ЦБ как страховой брокер. Выручка в 2021 году составила 9,7 млн руб. против 17,5 млн руб. годом ранее, чистый убыток — 6,9 млн руб. против чистой прибыли 1,2 млн руб. в 2020 году.

Почему России понадобилось перестрахование

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. В России уже существует Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), созданная в 2016 году «дочка» ЦБ, в первую очередь для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках.

Перестрахование в этом году стало поводом для озабоченности бизнеса и ЦБ. Несмотря на наличие РНПК, до 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке. Однако после начала военной операции на Украине из России ушли или ограничили работу в стране ряд зарубежных страховых компаний, в том числе швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson. В июне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что РНПК фактически обеспечивает 98% емкости перестрахования, что «не нравится регулятору». ЦБ даже призвал рынок выпускать так называемые катастрофические облигации — инструмент с повышенной доходностью, предусматривающий потерю денег инвестором в случае реализации рисков (пандемия, природная катастрофа и т.д.). Такие бонды помогли бы диверсифицировать риски, считают в Банке России.

Кроме того, в начале июня ЕС ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Велись переговоры о подключении к санкциям и Великобритании, где базируются основные игроки страхового рынка в этой сфере, — отсутствие страховки может стать барьером для транспортировки российской нефти. Но в начале августа Лондон отложил введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

В марте Великобритания также ввела запрет на оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Аналогичные меры ввел и ЕС. Летом Лондон, впрочем, ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним, связанных с Россией.

В результате санкций, введенных после начала российской спецоперации на Украине, доля иностранных перестраховщиков снизилась с 71% в 2021 году до 12% по итогам первого полугодия 2022-го, следует из презентации президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса на перестраховочном форуме. С презентацией ознакомился РБК, ее подлинность подтвердили в ВСС.

Ситуация в Иране более сложная, чем в России, поскольку многие страховые компании находятся под западными, в частности американскими, санкциями, отмечает эксперт Ассоциации специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин: «Под санкциями также находится значительное число финансовых структур (банков), которые контролируют ряд страховых компаний (последние при этом могут не попадать напрямую в санкционные списки). Если выход западных перестраховщиков из России был обусловлен не регуляторными, а скорее репутационными причинами, то в Иране санкции создают прямые регуляторные риски для иностранных компаний».

В чем плюсы и минусы такой помощи от Ирана

«В 2022 году после серьезного расширения санкций, запрета работы с перестраховщиками недружественных стран, на которых приходился основной пул договоров, вопрос получения перестраховочной емкости на альтернативных страховых рынках стал очень актуальным», — говорится в презентации Юргенса.

Сейчас российским страховщикам доступно перестрахование рисков от РНПК и между собой, в теории доступно и перестрахование за рубежом в так называемых дружественных юрисдикциях, но фактически его объемы на текущий момент крайне невелики, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. После ввода санкций ЦБ уже поднял вопрос о создании новой перестраховочной компании, в которую могут войти российские страховщики.

ВСС оценивает потребность российского рынка в замещении международной емкости перестрахования по премиям в 105 млрд руб., или в $1,7 млрд, следует из презентации президента союза. Эта сумма в 17 раз больше потенциального предложения от иранских компаний. При этом гарантированный Банком России капитал РНПК составляет 750 млрд руб. по состоянию на конец марта. «На конец 2021 года чуть меньше $1,9 млрд было перестраховано российскими страховыми компаниями за рубежом, в основном в Европе и США. Мощностей Российской национальной перестраховочной компании явно не хватает, — рассуждает Волошин. — В начале этого года были большие надежды на Китай и в меньшей степени на Индию, но пока они не оправдываются».

У российского рынка могут возникнуть сложности при работе с иранским перестраховочным сектором по нескольким причинам, перечисляет в презентации Юргенс: из-за минимального опыта андеррайтинга российских рисков у Ирана (так как последние пять лет риски в Иран не передавались); из-за волатильности иранского риала, официальный курс которого отличается от рыночного в шесть раз; из-за проблем с расчетами, потому что Иран отключен от SWIFT, а иранские компании имеют ограниченные возможности передачи рисков на перестрахование в крупные международные компании. Санкционные риски у российских компаний в таком сотрудничестве будут выше, чем у иранских, добавляет Волошин, поскольку санкции в отношении Ирана в настоящее время значительно шире.

К плюсам российско-иранского сотрудничества ВСС относит распределение рисков между разными континентами, обмен опытом работы в условиях санкций и возможность сотрудничества при отсутствии международных рейтингов страховых компаний. В 2020/21 финансовом году общий объем премий на иранском рынке составил 820,3 трлн иранских риалов, или около $19,3 млрд, а емкость страхового рынка Ирана по покрытым рискам составляет более $500 млрд, говорится в презентации.