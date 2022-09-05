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ВЭФ ,  

Минэнерго назвало варианты страхования перевозок нефти на фоне санкций

По словам министра энергетики России Николая Шульгинова, в ответ на международные санкции власти изучают возможность создания собственной компании для страхования морских перевозок нефти
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Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

В России может появиться собственная компанию для страхования морских перевозок нефти, также страна изучает возможность сотрудничества с такими компаниями из дружественных стран. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал он и уточнил, что речь может идти о создании такой компании в России.

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В начале июня Евросоюз в рамках очередного пакета санкций согласовал частичное эмбарго на российскую нефть. Так, поставки российской нефти в ЕС морем должны прекратиться с 5 декабря. Кроме того, будет запрещено страхование и перестрахование морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Евросоюз и Великобритания договорились ввести скоординированный запрет на страхование российских судов, однако Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, решил отложить запрет. Великобритания ранее ввела запрет на страхование судов только для танкеров, которые везут российскую нефть в само королевство, эта мера начнет действовать с 2023 года.

По данным Института международных финансов (IIF), сейчас около 50% российской нефти, вывозимой из портов, транспортируется танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам. 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). До введения западных санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке.

Кроме этого, в начале сентября страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. «Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, — говорится в совместном заявлении G7. — Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены (ценовой предел), которая будет определяться широкой коалицией стран».

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В ответ на решение G7 и ее союзников установить потолок цен российские власти могут просто перестать поставлять им нефть и нефтепродукты, заявил 1 сентября вице-премьер Александр Новак. Подобные предложения он назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы».
Президент Владимир Путин, говоря об ограничении цен на нефть, заявлял, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупредил, что в итоге цены на нефть «взлетят до небес».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
страхование нефть суда Минэнерго Николай Шульгинов
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