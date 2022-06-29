Fitch считает, что у ЕС уйдет более трех лет на восполнение поставок газа

Если Россия перекроет газ, наиболее уязвимыми окажутся Словакия, Венгрия и Чехия, а наименее — Польша, Литва и Румыния, считает международное рейтинговое агентство

ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы восполнить поставки российского газа в случае их остановки, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

Полное перекрытие Россией газа не предполагается базовым сценарием Fitch, но представляет риск, отметили в агентстве.

Поставки в Болгарию и Польшу уже прекратились, а в другие страны ЕС сократились, напомнили в Fitch.

«Ограничения, связанные с поставками и инфраструктурой, означают, что ЕС, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа, может потребоваться более трех лет», — говорится в сообщении.

Европейские страны в таком случае столкнутся с серьезными макроэкономическими последствиями, такими как отрицательный рост экономик и более высокая инфляция, предупредили в Fitch.

Наиболее уязвимыми в случае перекрытия газа агентство назвало Словакию, Венгрию и Чехию зависимости от российских поставок и отсутствия альтернативных источников, наименее — Польшу, Литву и Румынию (эти страны, напротив, по большей части обеспечили себе альтернативные поставки или имеют внутреннее производство).

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В апреле Болгария и Польша отказались платить за газ в рублях, после чего «Газпром» перестал качать туда топливо. В Кремле, отвечая на упреки в шантаже, заявляли, что не занимаются этим. «Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а затем до 67 млн куб. м. Российская сторона связала это с «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта». В немецкой компании в свою очередь объяснили, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, один из двигателей находится на ремонте в Монреале. Возврат отремонтированных турбин невозможен из-за канадских санкций, заявили в Siemens.

Вслед за тем французская компания GRTgaz сообщила, что перестала получать топливо из Германии из-за ситуации с поставками.

При этом министр экономики Германии Роберт Хабек не исключал, что Россия может полностью перекрыть газ в Германию. Песков, говоря о подобных опасениях, подчеркивал, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».