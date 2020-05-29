Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей

Российские бизнес-объединения и омбдусмен Борис Титов попросили президента остановить производство по предпринимательским делам и освободить по УДО осужденных за экономические преступления

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Крупнейшие бизнес-объединения и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в совместном обращении попросили президента Владимира Путина объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Копию письма РБК предоставила пресс-служба бизнес-омбудсмена. Обращение также подписали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия», «Опора России», Агентство стратегических инициатив.

Бизнес-сообщество предложило распространить амнистию в том числе на бизнесменов, совершивших нетяжкие преступления в сфере предпринимательской деятельности и прекратить производство по таким делам. Также необходимо освободить осужденных за экономические ненасильственные преступления, которые уже отбыли срок позволяющий условно-досрочное освобождение (УДО), отменить дополнительные виды наказаний и снять судимость с таких предпринимателей. По мнению авторов письма, амнистия положительно скажется на восстановлении деловой активности.

К письму приложен проект постановления об амнистии. В предлагаемом списке на освобождение значатся: заключенные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества и приравненных к ним; обладатели государственных наград СССР; воевавшие в Афганистане и Сирии; военнослужащие и гражданский персонал армии, полицейские и сотрудники ФСИН, которые участвовали в вооруженном конфликте в Чечне и контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в других регионах; ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от радиации после аварии в 1957 года на производственном объединении «Маяк» и сбросов в реку Теча.



Также предлагается освободить несовершеннолетних; мужчин старше 55 лет и женщин старше 50; беременных женщин и одиноких мужчин с детьми, кроме совершивших преступления против детей; женщин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами.

В январе проект постановления об амнистии уже внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в нем речь шла прежде всего об осужденных, которые воевали в Чечне и Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС или имеют госнаграды. В марте законопроект об амнистии также внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дополнительно предлагал освободить осужденных за неоднократные нарушения на митингах, оскорбление религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти или вражды, а также осужденных по иным составам, «под которые могут подпадать действия, не содержащие реальной общественной опасности, соответствующей уровню преступления».