Бизнесменов дополнят пенсионеры и чернобыльцы

Борис Титов представил свой вариант амнистии к юбилею Победы

Бизнес-омбудсмен представил предложения по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме осужденных за экономические преступления в списке Бориса Титова несовершеннолетние и лица старше 55 лет

Борис Титов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Копия предложений бизнес-омбудсмена есть у РБК. В аппарате Титова РБК уточнили, что предложения были отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ) — разработчикам проекта амнистии.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы. После обсуждения СПЧ выберет оптимальный проект и передаст доработанный вариант президенту. Федотов также отмечал, что в отличие от практики прошлых лет СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

Кого предлагает амнистировать бизнес-омбудсмен

Освободить от наказания впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

а) ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии в Чернобыле;

б) награжденных госнаградами СССР или России;

в) несовершеннолетних, а также мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет;

г) женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов и беременных, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

Освободить впервые осужденных за экономические преступления небольшой и средней тяжести (некоторые виды мошенничества, некрупную растрату и злоупотребление полномочиями) индивидуальных предпринимателей и членов органа управления коммерческих организаций, совершивших преступления в рамках предпринимательской деятельности. Всего по составам УК, перечисленным в документе, за 2017 и 2018 годы были осуждены почти 29 тыс. человек, подсчитал РБК по данным судебного департамента Верховного суда.



Освободить впервые осужденных по предпринимательским статьям УК. Титов включает в них 19 статей УК, в том числе различные виды незаконного предпринимательства. Всего за 2017 и 2018 годы по этим статьям были осуждены около 8 тыс. человек, подсчитал РБК.

Освободить осужденных за преступления в сфере экономики (21-я и 22-я главы УК) ненасильственного характера, которые отбыли срок, достаточный для применения УДО. То есть не менее одной трети срока, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, не менее половины срока за тяжкое преступление, не менее двух третей срока наказания — за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания для ранее условно-досрочно освобождавшихся.

Сократить на четверть неотбытую часть наказания для осужденных на срок свыше пяти лет за умышленные преступления в сфере экономики, совершенные без применения насилия.

Освободить от наказания условно осужденных и тех, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Прекратить уголовные дела о преступлениях, совершенных до начала действия амнистии, в отношении подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Прекратить уголовные дела в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

Прекратить уголовные дела в отношении подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы.

Перечень экономических статей в предложениях Титова — «достаточно очевидный», эти составы часто применяют именно в отношении бизнеса, говорит эксперт юридической компании «Пепеляев групп» Сергей Таут. Следствие «с большим трудом» официально признает, что преступления, вменяемые бизнесменам, совершены в сфере предпринимательской деятельности, отметил Таут. Поэтому число тех, кто подпадает под амнистию, может быть гораздо меньше числа осужденных по указанным составам.

Во время предыдущих экономических амнистий условием прекращения преследования являлось полное погашение ущерба, «который зачастую определялся весьма произвольным образом и был непосильным для обвиняемого», — отметил также Таут. По его мнению, при подготовке грядущей амнистии «важно не попасть в эту ловушку».

Широкая амнистия с акцентом на экономику может быть полезна для российского инвестиционного климата, считает эксперт. Он отмечает, что заявленную властями ставку на свободу предпринимательства как ответ внешним ограничениям статистика уголовного преследования в экономической сфере не подтверждает. Ежегодно в России возбуждается порядка 200 тыс. дел в сфере экономики, и наказания по ним сопоставимы с насильственными преступлениями вроде убийства или разбоя, указал Таут.

Какова практика крупных амнистий

Предыдущая крупная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тыс. человек, большая часть из которых были осуждены условно. «Очень важно, чтобы в перечень статей, на которые действие амнистии не распространяется, не включили экономические статьи», — заявил РБК Борис Титов. Он напомнил, что ряд тяжких экономических преступлений был исключен из амнистии к 70-летию Победы.

СПЧ продолжает собирать различные варианты списков на амнистию, сказала РБК член совета Екатерина Винокурова. По ее мнению, Титов как бизнес-обмудсмен представил «логичный список». Свои предложения готовят также омбудсмен Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и другие правозащитники.

Винокурова добавила, что в СПЧ намерены добиться включения в списки на амнистию фигурантов дел по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Она предложила рассмотреть варианты включения в амнистию осужденных по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и впервые осужденным по «наркостатье» 228.1 УК.

Для утверждения списка амнистированных Госдума должна успеть принять соответствующее постановление в весеннюю сессию.