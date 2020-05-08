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Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

С просьбой об амнистии к 75-летию Победы к президенту обратился лидер КПРФ. Он отметил, что за 42 года в России не было такого долгого периода без амнистии. Предыдущие попытки провести амнистию в 2020 году потерпели неудачу
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Как пишет газета «Коммерсантъ», эта просьба содержалась в письме, которое лидер российских коммунистов направил Путину и председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.

Зюганов попросил президента освободить из заключения ветеранов, ликвидаторов чернобыльской аварии, пожилых, беременных женщин, тяжелобольных и инвалидов, несовершеннолетних и одиноких родителей, но только тех, кто впервые совершил «некоррупционные, ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести».

Он также предложил внести в этот список осужденных по статьям за неоднократные нарушения на митингах, оскорбление религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти или вражды, а также осужденных по иным составам, «под которые могут подпадать действия, не содержащие реальной общественной опасности, соответствующей уровню преступления».

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Фото: duma.gov.ru

«На практике исключить распространение новой коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы крайне затруднительно. Совместные питание, прогулки и в определенных случаях труд, переполненные камеры, нередко плохая гигиена и т.д. делают изоляцию в колониях и СИЗО совершенно непохожей на самоизоляцию граждан в собственных квартирах и загородных домах. Вспышки заболевания, с которым к тому же в соответствующих условиях значительно труднее справиться, очень опасны и могут затрагивать целые исправительные колонии и здания учреждений ФСИН. В этой связи проведение амнистии для наиболее незащищенных категорий граждан могло бы стать для них действительно спасительным решением», — передала РБК слова Зюганова пресс-служба КПРФ. Он отметил, что за 42 года в России не было такого продолжительного периода без амнистии — более пяти лет.

Проект постановления Госдумы об изменении меры пресечения для находящихся в СИЗО разрабатывал директор Института по правам человека, эксперт Совета по правам человека при президенте России Валентин Гефтер. По его словам, если бы документ приняли, под домашний арест из СИЗО можно было бы отправить 30 тыс. человек.

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Фото: Круглякова Марина / ТАСС

В феврале 2020 года в Госдуме был зарегистрирован проект постановления об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Амнистию предлагалось распространить прежде всего на осужденных за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, в том числе на тех, кто выполнял воинский либо служебный долг в Афганистане и Чеченской Республике, ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

В марте предложение об амнистии в Думу вносил депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

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С предложением об амнистии к 70-летию Победы в 2015 году выступил сам президент Путин. Он внес в Госдуму законопроект, который касался около 60 тыс. человек, приговоренных к реальным срокам, и 200 тыс. условно осужденных, а также тех, кто получил отсрочку по отбыванию наказания или приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Кирилл Сироткин
Теги: Геннадий Зюганов, Владимир Путин, амнистия, День Победы, КПРФ
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