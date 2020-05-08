Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

С просьбой об амнистии к 75-летию Победы к президенту обратился лидер КПРФ. Он отметил, что за 42 года в России не было такого долгого периода без амнистии. Предыдущие попытки провести амнистию в 2020 году потерпели неудачу

Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Как пишет газета «Коммерсантъ», эта просьба содержалась в письме, которое лидер российских коммунистов направил Путину и председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.

Зюганов попросил президента освободить из заключения ветеранов, ликвидаторов чернобыльской аварии, пожилых, беременных женщин, тяжелобольных и инвалидов, несовершеннолетних и одиноких родителей, но только тех, кто впервые совершил «некоррупционные, ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести».

Он также предложил внести в этот список осужденных по статьям за неоднократные нарушения на митингах, оскорбление религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти или вражды, а также осужденных по иным составам, «под которые могут подпадать действия, не содержащие реальной общественной опасности, соответствующей уровню преступления».

«На практике исключить распространение новой коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы крайне затруднительно. Совместные питание, прогулки и в определенных случаях труд, переполненные камеры, нередко плохая гигиена и т.д. делают изоляцию в колониях и СИЗО совершенно непохожей на самоизоляцию граждан в собственных квартирах и загородных домах. Вспышки заболевания, с которым к тому же в соответствующих условиях значительно труднее справиться, очень опасны и могут затрагивать целые исправительные колонии и здания учреждений ФСИН. В этой связи проведение амнистии для наиболее незащищенных категорий граждан могло бы стать для них действительно спасительным решением», — передала РБК слова Зюганова пресс-служба КПРФ. Он отметил, что за 42 года в России не было такого продолжительного периода без амнистии — более пяти лет.