Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы

Половина россиян положительно относится к самой идее амнистии, 44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы, показал опрос ВЦИОМ. Ранее проведение амнистию фактически исключали в Госдуме и СПЧ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился по заказу Ассоциации защиты бизнеса под руководством Александра Хуруджи, общественного помощника бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей.

Социологи приводят данные телефонного опроса 1600 россиян в возрасте старше 18 лет, выборка выравнивалась по социально-демографическим параметрам.

39% респондентов сказали интервьюерам, что «скорее одобряют» саму идею амнистии, еще 11% безусловно поддержали ее. 25% респондентов заявили, что в той или иной степени не одобряют идею освобождения осужденных. За амнистию в честь 75-летия Победы безусловно высказались 11% респондентов, 33% «скорее поддерживают» ее. В той или иной степени против выступили 37% опрошенных.

В поддержку амнистии как таковой чаще высказывались мужчины, чем женщины (58% против 43%), чаще всего ее поддерживают респонденты возрастной группы 18-24 года (63%), реже всего — люди старше 60 лет (44%). При этом идея амнистии в честь юбилея Победы наиболее популярна среди россиян в возрасте 45-59 лет (52%) и менее всего популярна у молодежи (24%).

67% всех респондентов считают возможной амнистию для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести, 46% поддерживают освобождение фигурантов экономических дел средней тяжести. 44% допускают амнистию по делам о преступлениях небольшой тяжести, несущих угрозу безопасности человека, четверть опрошенных считают возможной распространить эту меру на аналогичные преступления средней тяжести.