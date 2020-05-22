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Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы

Половина россиян положительно относится к самой идее амнистии, 44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы, показал опрос ВЦИОМ. Ранее проведение амнистию фактически исключали в Госдуме и СПЧ
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился по заказу Ассоциации защиты бизнеса под руководством Александра Хуруджи, общественного помощника бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей.

Социологи приводят данные телефонного опроса 1600 россиян в возрасте старше 18 лет, выборка выравнивалась по социально-демографическим параметрам.

39% респондентов сказали интервьюерам, что «скорее одобряют» саму идею амнистии, еще 11% безусловно поддержали ее. 25% респондентов заявили, что в той или иной степени не одобряют идею освобождения осужденных. За амнистию в честь 75-летия Победы безусловно высказались 11% респондентов, 33% «скорее поддерживают» ее. В той или иной степени против выступили 37% опрошенных.

В поддержку амнистии как таковой чаще высказывались мужчины, чем женщины (58% против 43%), чаще всего ее поддерживают респонденты возрастной группы 18-24 года (63%), реже всего — люди старше 60 лет (44%). При этом идея амнистии в честь юбилея Победы наиболее популярна среди россиян в возрасте 45-59 лет (52%) и менее всего популярна у молодежи (24%).

67% всех респондентов считают возможной амнистию для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести, 46% поддерживают освобождение фигурантов экономических дел средней тяжести. 44% допускают амнистию по делам о преступлениях небольшой тяжести, несущих угрозу безопасности человека, четверть опрошенных считают возможной распространить эту меру на аналогичные преступления средней тяжести.

Среди тех, кто поддерживает амнистию, 24% сказали интервьерам, что считают ее допустимой, если преступление нетяжкое. 17% согласились с утверждением «у каждого должен быть второй шанс», 16% сослались на распространенность судебных ошибок и осуждение невиновных. 14% поддержали амнистию для тех, кто «осознал и исправился». По 7% аргументировали свою позицию тем, что амнистия — это гуманно, тем, что «бывают разные ситуации», и сослались на то, что юбилей Победы — это «большой праздник».

По несколько процентов опрошенных согласились с тем, что «тюрьмы переполнены», «тюрьма не выполняет исправительных функций», что осужденные принесут больше пользы, работая на свободе, и что на содержание заключенных тратятся большие суммы из налогов россиян.

«Когда представители СПЧ и Государственной Думы в апреле этого года публично комментировали отказ от идеи проведения амнистии к 75-летию Победы, официальной причиной этого они назвали отсутствие такой законодательной инициативы в российском парламенте. А неофициально — данные некого соцопроса, согласно которому якобы у россиян отсутствует запрос на проведение амнистии и большая часть населения эту идею не поддерживает. К нам — правозащитникам, членам ОНК, региональным бизнес-омбудсменам и к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову стекалась другая информация, что запрос на амнистию есть. Такие же данные нам предоставляли и адвокаты, работающие в Москве и в регионах», — сказал РБК Хуруджи.

По его мнению, данные, собранные ВЦИОМ, подтверждают гипотезу, что запрос на амнистию у россиян есть. «Используя эти данные, мы намерены еще раз пройти весь бюрократический путь, для того чтобы добиться амнистии. У нас есть предложения, мы будем работать с теми, кто внесет эту инициативу в Госдуму», — добавил омбудсмен.

Проект постановления об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был зарегистрирован в Госдуме в феврале, документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, при этом речь шла прежде всего об осужденных, которые воевали в Чечне и Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС или имеют госнаграды. В марте законопроект об амнистии к 75-летию Победы также внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

Освободить часть заключенных в честь 75-летия Победы и в связи с коронавирусом просил в письме к президенту лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при этом он предложил включить в списки на освобождение осужденных за неоднократные нарушения на митингах, оскорбление религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти или вражды, а также осужденных по иным составам, «под которые могут подпадать действия, не содержащие реальной общественной опасности, соответствующей уровню преступления».

Директор Института по правам человека Валентин Гефтер и судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова разрабатывали проект постановления Госдумы о смягчении меры пресечения подследственным, которые находятся в СИЗО. По их расчетам, в случае принятия такого документа могли бы быть освобождены около 30 тыс. человек.

«Тема амнистии ко дню Победы уже ушла, нет ее. Скорее всего, никакой амнистии не будет», — говорил «Коммерсанту» глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Источник издания в администрации президента в апреле отмечал, что, согласно данным социологии, у граждан России нет запроса на амнистию.

Возможность амнистии фактически исключил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ответив «вряд ли» на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: амнистия, ВЦИОМ, День Победы
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