В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Автор проекта предлагает объявить амнистию для ветеранов Чечни и Афганистана, а также ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавших от радиации там

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В число тех, кого он предлагает освободить от наказания, вошли впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

лица, принимавшие участия в боевых действиях по защите Отечества, а также приравненные к ним лица;

лица, выполнявшие служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия;

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований, органов и организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе;

обладатели госнаград СССР и России;

несовершеннолетние;

лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также те, кто подвергся воздействую радиации при этой катастрофе или вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году;

женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременные женщины (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);

одинокие мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети и/или дети-инвалиды (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);

мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет;

инвалиды I или II группы, больные активной формой туберкулеза, отнесенной к I или II группе диспансерного учета, а также онкобольные с заболеваниями III или IV клинической группы.

Уголовные дела против них, а также подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, совершенных по неосторожности либо не предполагающих наказания, связанного с лишением свободы, предлагается прекратить.

Постановление предполагает и сокращение срока неотбытого наказания для лиц, перечисленных в списке: на треть, если они осуждены за преступления на срок до пяти лет, и на четверть, если на срок до десяти лет.