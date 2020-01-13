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В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Автор проекта предлагает объявить амнистию для ветеранов Чечни и Афганистана, а также ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавших от радиации там
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В число тех, кого он предлагает освободить от наказания, вошли впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

  • лица, принимавшие участия в боевых действиях по защите Отечества, а также приравненные к ним лица;
  • лица, выполнявшие служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия;
  • военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований, органов и организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе;
  • обладатели госнаград СССР и России;
  • несовершеннолетние;
  • лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также те, кто подвергся воздействую радиации при этой катастрофе или вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году;
  • женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременные женщины (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);
  • одинокие мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети и/или дети-инвалиды (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);
  • мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет;
  • инвалиды I или II группы, больные активной формой туберкулеза, отнесенной к I или II группе диспансерного учета, а также онкобольные с заболеваниями III или IV клинической группы.

Уголовные дела против них, а также подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, совершенных по неосторожности либо не предполагающих наказания, связанного с лишением свободы, предлагается прекратить.

Постановление предполагает и сокращение срока неотбытого наказания для лиц, перечисленных в списке: на треть, если они осуждены за преступления на срок до пяти лет, и на четверть, если на срок до десяти лет.

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Кроме того, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные в возрасте до 18 лет, а также тех, кто был осужден на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности.

Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.

В сентябре 2019 года свой вариант амнистии к 75-летию Победы предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Помимо ветеранов боевых действий, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, лиц с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами он предлагал ввести амнистию для впервые осужденных за экономические преступления небольшой и средней тяжести по предпринимательским статьям (к ним Титов причислил 19 статей УК, в том числе связанные с разными видами незаконного предпринимательства), а также осужденных за преступления в сфере экономики ненасильственного характера, отбывших достаточный для применения УДО срок.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Госдума, амнистия
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