В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
В число тех, кого он предлагает освободить от наказания, вошли впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:
- лица, принимавшие участия в боевых действиях по защите Отечества, а также приравненные к ним лица;
- лица, выполнявшие служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия;
- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований, органов и организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе;
- обладатели госнаград СССР и России;
- несовершеннолетние;
- лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также те, кто подвергся воздействую радиации при этой катастрофе или вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году;
- женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременные женщины (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);
- одинокие мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети и/или дети-инвалиды (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);
- мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет;
- инвалиды I или II группы, больные активной формой туберкулеза, отнесенной к I или II группе диспансерного учета, а также онкобольные с заболеваниями III или IV клинической группы.
Уголовные дела против них, а также подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, совершенных по неосторожности либо не предполагающих наказания, связанного с лишением свободы, предлагается прекратить.
Постановление предполагает и сокращение срока неотбытого наказания для лиц, перечисленных в списке: на треть, если они осуждены за преступления на срок до пяти лет, и на четверть, если на срок до десяти лет.