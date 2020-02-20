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Бизнес ,  
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Титов сообщил об увеличении числа дел по экономическим статьям на 37%

По ряду ключевых статей количество уголовных дел выросло на 37%. Бизнес-омбудсмен отметил, что не все из них — против предпринимателей, и сказал, что от статистики создается «двойственное впечатление»
Борис Титов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Количество уголовных дел по обвинению в совершении преступлений в сфере экономической деятельности резко выросло в 2019 году, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом говорится на сайте бизнес-омбудсмена.

В частности, речь идет о статьях 159 — 159 ч.6 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса России.

Согласно сводным данным СК, МВД и ФСБ, в 2019 году по этим статьям было зарегистрировано более 317 тыс. преступлений, что на 37% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам Титова, 80% от этого количества дел в 2019 году составляли дела по так называемым резиновым статьям 159 — 159 ч.6 о мошенничестве. «Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве — предприниматели, но все же», — уточнил Титов.

Он отметил, что от статистики создается «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется «потепление» после внесения изменений в законодательство и озвучивания инициатив председателем Верховного суда. «И прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела», — сказал бизнес-омбудсмен. Он также отметил более мягкие решения судов и даже вынесение нескольких оправдательных приговоров по ряду резонансных дел. С другой стороны, статистика за 2019 год показывает, что уголовное преследование в экономической сфере усилилось.

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По данным за прошлый год, число дел по статьям главы 22 УК России (преступления в сфере экономической деятельности) стало больше на 5,3%. При этом количество дел и материалов, которые были переданы в суд, выросло на 0,63%, а количество тех, производство по которым было приостановлено, — на 9,32%.

При этом число дел в производстве по ст. 159 УК выросло на 12,62%, а количество приостановленных дел по этой статье увеличилось на 15,83%. По ст. 159 ч.1 — ч.6 количество дел в производстве увеличилось на 62,21%, а количество приостановленных — на 86,93%.

«То есть мы видим, что дел, по которым расследование не ведется, а окончательное процессуальное решение не принято, становится все больше», — резюмировал бизнес-омбудсмен.

20 февраля 2019 года в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения правовой защищенности бизнеса. «Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал президент.

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В частности, он обратил внимание на поводы, по которым продлевается арест, а также на возможность для предпринимателей публично заявить о том, что на них оказывается давление.

Президент также высказывался о том, что значительная часть уголовных дел в отношении предпринимателей не доходит до суда. «Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям», — заявил президент (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает применение ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса. В законопроекте говорится о том, что сотрудники компаний, их учредители, руководители и работники не будут попадать под действие статьи только лишь на основании того, что они там работали.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: бизнес, уголовные дела против бизнеса, Борис Титов
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