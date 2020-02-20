Титов сообщил об увеличении числа дел по экономическим статьям на 37%

По ряду ключевых статей количество уголовных дел выросло на 37%. Бизнес-омбудсмен отметил, что не все из них — против предпринимателей, и сказал, что от статистики создается «двойственное впечатление»

Борис Титов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Количество уголовных дел по обвинению в совершении преступлений в сфере экономической деятельности резко выросло в 2019 году, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом говорится на сайте бизнес-омбудсмена.

В частности, речь идет о статьях 159 — 159 ч.6 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса России.

Согласно сводным данным СК, МВД и ФСБ, в 2019 году по этим статьям было зарегистрировано более 317 тыс. преступлений, что на 37% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам Титова, 80% от этого количества дел в 2019 году составляли дела по так называемым резиновым статьям 159 — 159 ч.6 о мошенничестве. «Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве — предприниматели, но все же», — уточнил Титов.

Он отметил, что от статистики создается «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется «потепление» после внесения изменений в законодательство и озвучивания инициатив председателем Верховного суда. «И прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела», — сказал бизнес-омбудсмен. Он также отметил более мягкие решения судов и даже вынесение нескольких оправдательных приговоров по ряду резонансных дел. С другой стороны, статистика за 2019 год показывает, что уголовное преследование в экономической сфере усилилось.