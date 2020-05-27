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Путин назвал новые данные по безработице в России

Число зарегистрированных безработных в России достигло почти 2 млн человек. Рост безработицы Путин назвал ожидаемым
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрированы порядка 1,9 млн безработных, передает корреспондент РБК.

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. Здесь нет ничего для нас неожиданного. И сейчас это количество — порядка 1 млн 900 тысяч человек», — сказал глава государства.

Путин потребовал максимального внимания к проблеме безработицы на всех уровнях власти. «Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работы. И это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», — заявил он.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил также, что свыше 3 млн человек в России находятся в режиме неполной занятости. «На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников или свыше 3 млн человек. Отмечу, что на сегодняшний день почти 1,5 млн работников направлены в простой, 1,3 млн человек заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске», — привел данные министр труда.

Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных наблюдается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, сообщил Котяков. При этом по доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация складывается в Тыве, Чечне и Ингушетии, где уровень безработицы достигает от 9 до 11% от экономически активного населения, добавил он.

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росстат отмечал почти 80-процентный рост числа официально зарегистрированных безработных в апреле: с 727 тыс. до 1,3 млн. 1,1 млн из них получают пособие по безработице. Резкий рост числа официально зарегистрированных безработных произошел вслед за тем, как власти на фоне кризиса увеличили размер пособия по безработице. Он достиг уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.). В Москве и Подмосковье региональные власти дополнительно повысили его до 19,5 и 15,5 тыс. руб.

По данным Росстата, всего же в России 4,3 млн безработных. Разница между двумя показателями связан с тем, что не все безработные официально зарегистрированы; Росстат при оценке числа общей безработицы использовал методологию Международной организации труда.

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле
Экономика
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Согласно подсчетам Росстата, только за нерабочий апрель число безработных в России выросло на 800 тыс. Таким образом, уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020 года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Авторы: Юлия Старостина, Георгий Тадтаев
Теги: безработица, пособие по безработице, Владимир Путин
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