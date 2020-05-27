Путин назвал новые данные по безработице в России

Число зарегистрированных безработных в России достигло почти 2 млн человек. Рост безработицы Путин назвал ожидаемым

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрированы порядка 1,9 млн безработных, передает корреспондент РБК.

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. Здесь нет ничего для нас неожиданного. И сейчас это количество — порядка 1 млн 900 тысяч человек», — сказал глава государства.

Путин потребовал максимального внимания к проблеме безработицы на всех уровнях власти. «Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работы. И это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», — заявил он.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил также, что свыше 3 млн человек в России находятся в режиме неполной занятости. «На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников или свыше 3 млн человек. Отмечу, что на сегодняшний день почти 1,5 млн работников направлены в простой, 1,3 млн человек заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске», — привел данные министр труда.

Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных наблюдается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, сообщил Котяков. При этом по доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация складывается в Тыве, Чечне и Ингушетии, где уровень безработицы достигает от 9 до 11% от экономически активного населения, добавил он.