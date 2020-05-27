Путин поддержал предложение об увеличении пособия по безработице втрое

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Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда поддержал предложение главы Минтруда Антона Котякова увеличить с 1,5 до 4,5 тыс. руб. размер минимального пособия по безработице для россиян, которые не имели подтвержденного дохода, передает «РИА Новости».

«За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает», — сказал президент.

По словам президента, в этом случае предусмотрено минимальное пособие в размере 1,5 тыс., однако этого мало. «Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое», — сказал Путин. Он добавил, что в таком объеме пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, то есть до 1 августа.

Увеличить размер минимального пособия до 4,5 тыс. руб. предложил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что в группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались те, кто ранее сам создавал рабочие места. Для индивидуальных предпринимателей, которым из-за коронавируса пришлось закрыть бизнес, министр предложил на три месяца установить максимальный размер пособия до 12 130 руб.