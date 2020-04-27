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Антикризисные меры ,  
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Власти упростили условия предоставления грантов на выплату зарплат

Правительство отменило требование о полном отсутствии налоговой задолженности для получения госсубсидии на выплату зарплат. Ранее предприятия с долгами были отрезаны от господдержки
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство смягчило условия для предоставления предприятиям малого и среднего бизнеса грантов на выплату зарплат. Субсидии смогут получить компании с налоговой задолженностью не более 3 тыс. руб. Обновленные условия появились на государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки.

Предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Ранее к претендентам на гранты предъявляли условие не иметь никаких задолженностей по налогам по состоянию на 1 января 2020 года, обратил внимание РБК. На практике у многих предприятий годами числятся старые копеечные долги или фантомные технические недоимки из-за сбоев в ИТ-системе налоговых органов, отмечали прошенные РБК юристы. Незначительные задолженности могли лишить такие компании помощи.

Теперь власти скорректировали условия. У предприятий не должно быть «недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей 3 тыс. руб. по состоянию на 1 марта 2020 года», следует из обновленного списка требований.

Федеральная налоговая служба (ФНС) считает долги не выше 3 тыс. руб. незначительными. За такую задолженность не применяется принудительное взыскание и не блокируются счета.

Другое условие для получателей господдержки — сохранить занятость на предприятии. Численность сотрудников в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от ее количества в марте 2020 года. Соблюдение будет проконтролировано с помощью данных из Пенсионного фонда (ПФР), уточняется на портале. Каждый месяц работодатели предоставляют в ПФР отчетность по формам СЗВ-ТД и СЗВ-М, где указаны сведения о кадровых изменениях — уволенных и новых сотрудниках, пояснили опрошенные РБК юристы.

Нормативная база для предоставления новой меры поддержки пока не готова. Выплаты должны начаться не позднее 17 мая, отметил премьер Михаил Мишустин. По оценке Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Общий объем помощи составит 80 млрд руб. Бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что посчитает необходимым: зарплаты, коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи, пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Общество
Михаил Мишустин

Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей также могут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат, 75% которых обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ. Эту программу правительство планирует расширить и на крупный бизнес.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, господдержка, зарплаты, занятость
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