Власти упростили условия предоставления грантов на выплату зарплат

Правительство отменило требование о полном отсутствии налоговой задолженности для получения госсубсидии на выплату зарплат. Ранее предприятия с долгами были отрезаны от господдержки

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Правительство смягчило условия для предоставления предприятиям малого и среднего бизнеса грантов на выплату зарплат. Субсидии смогут получить компании с налоговой задолженностью не более 3 тыс. руб. Обновленные условия появились на государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки.

Предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Ранее к претендентам на гранты предъявляли условие не иметь никаких задолженностей по налогам по состоянию на 1 января 2020 года, обратил внимание РБК. На практике у многих предприятий годами числятся старые копеечные долги или фантомные технические недоимки из-за сбоев в ИТ-системе налоговых органов, отмечали прошенные РБК юристы. Незначительные задолженности могли лишить такие компании помощи.

Теперь власти скорректировали условия. У предприятий не должно быть «недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей 3 тыс. руб. по состоянию на 1 марта 2020 года», следует из обновленного списка требований.

Федеральная налоговая служба (ФНС) считает долги не выше 3 тыс. руб. незначительными. За такую задолженность не применяется принудительное взыскание и не блокируются счета.