В АКРА предсказали замедление роста экономики России более чем вдвое

После восстановительного роста 2023 года в 2024 году ВВП России увеличится на 0,5–1,3%, прогнозирует АКРА. Основная причина — ограниченность предложения. Ожидания агентства пессимистичнее консервативного прогноза Минэкономразвития

Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2024 года экономику России ждет существенное замедление темпов роста: реальный ВВП увеличится на 0,5–1,3%. Это следует из обновленного макроэкономического прогноза рейтингового агентства АКРА на 2024–2026 годы, с которым ознакомился РБК. Ожидания АКРА оказались пессимистичнее официальных оценок: так, Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП на 2,3% по итогам 2024 года в базовом сценарии и на 1,4% — в консервативном.

В текущем году ВВП продемонстрирует восстановительный рост на 3–3,2%, полагают в АКРА. Это в целом совпадает с риторикой властей: президент Владимир Путин в середине ноября заявил, что в 2023 году экономика вырастет более чем на 3%. По предварительной оценке, за девять месяцев (январь—сентябрь) текущего года ВВП России вырос на 2,8%, сообщил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин. Позднее в Минэкономразвития улучшили эту оценку до 2,9%. При росте в 3% по итогам текущего года потери ВВП 2022 года (минус 2,1%) будут полностью отыграны.

Экономике России необходимо прирастать темпами, превышающими 3% в год, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы», — отмечал он.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Загрузка мощностей на пределе

На горизонте будущей трехлетки сохранится высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов, объясняют аналитики АКРА свой прогноз. В результате комбинации постпандемийной конъюнктуры 2021 года и роста спроса со стороны государства в 2022–2023 годах к настоящему моменту загрузка достигла околорекордных уровней, указывают они.

«Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся примерно с 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза», — говорится в прогнозе.

После роста в следующем году в диапазоне 0,5–1,3%, по прогнозу АКРА, в 2025 году рост экономики может составить 1–2%, в 2026-м — 0,6–1,8%.

Прогноз экономистов АКРА оказался пессимистичнее консервативного сценария Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП на 1,4% в 2024 году и по 1,5% в 2025–2026 годах. В базовом варианте прогноза министерства рост экономики составит по 2,3% в 2024 и 2025 годах и 2,2% в 2026 году.

В то же время ожидания АКРА в целом соответствуют прогнозу Банка России, которым закладывается рост ВВП в 2024 году в диапазоне 0,5–1,5%, а в 2025-м — 1–2%. Ранее регулятор констатировал завершение восстановительной фазы в экономике и заявлял о ее последующем замедлении из-за ограничений на стороне предложения. В первую очередь это касается рынка труда и усиливающегося дефицита трудовых ресурсов, указывали в ЦБ.

Рост цен Ожидания АКРА по инфляции на 2024 год также оказались консервативнее официальных прогнозов. Инфляционный фон во второй половине 2023 года продолжал разогреваться: два из трех процентных пунктов увеличения годовых темпов прироста цен во втором полугодии были связаны с опережающим ростом совокупного спроса, и лишь один процентный пункт можно объяснить эффектом волатильности прошлогодней базы, говорится в материалах агентства. В результате к концу 2023 года инфляция составит 7–7,5%, а в декабре 2024-го темпы роста цен в годовом выражении будут находиться в диапазоне 5,2–5,8%. Только по завершении 2025 года инфляция приблизится к таргету ЦБ и составит 4–4,5%. Для сравнения: Минэкономразвития и ЦБ рассчитывают, что к концу 2024 года темпы роста цен не превысят 4,5%, а в 2025 году стабилизируются на уровне 4%.

Исчерпание драйверов роста

Прогноз по темпам роста ВВП на 2024 год на уровне около 1% — результат оценки того, в каком объеме и насколько интенсивно могут быть задействованы имеющиеся факторы производства, пояснил РБК один из авторов прогноза, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

«В 2023 году рост был циклическим в том смысле, что безработица продолжала падать до исторически минимальных значений, а предприятия отчитывались, что у них все меньше свободных производственных мощностей. 2022 год был относительно низкой базой, с которой легче было расти. Эти же драйверы роста — рост занятости — в таком же объеме, скорее всего, будут уже недоступны», — говорит Куликов.

Многие секторы, которые обеспечивали восстановление и дальнейший рост экономики в недавнее время, уже растут с перегревом — выше своего потенциала и исторического тренда, отмечает экономист, автор телеграм-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов. «Это значит, что возможности дальнейшего наращивания выпуска в них ограничены, а рост производства в этих секторах сопряжен со все меньшей отдачей на капитал и труд», — отмечает он.

В целом эксперт согласен с прогнозом АКРА. Он ожидает в 2024 году рост ВВП на 0,9%, в последующие два года — на уровне 1% в год.

В то же время главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах прогнозирует в 2024 году рост ВВП примерно по верхней границе представленного АКРА диапазона. «При базовом сценарии рост составит 1,2% — возможно, меньше, если в декабре ЦБ все же повысит ключевую ставку. Замедление, в частности, может объясняться отсутствием эффекта восстановительного роста, который сильно улучшил показатели этого года», — говорит он. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которая сейчас составляет 15%, назначено на 15 декабря.

Прогнозировать динамику ВВП в 2025–2026 годах сейчас сложно в силу высокой неопределенности, отмечает Табах. Скорее всего, рост будет выше, чем в 2024-м, в основном за счет роста доходов населения (несмотря на высокие процентные ставки) и высоких бюджетных расходов, считает он. «Несмотря на то что нового бюджетного импульса не ожидается, старый никуда не делся», — подчеркивает экономист.

Ранее Минфин оценивал бюджетный импульс 2023 года как рекордный — на уровне 5% ВВП.

Среди причин замедления экономики Латыпов также называет ужесточение денежно-кредитной политики и существенное замедление темпов кредитования в следующем году до 5–10% с 17–20% в нынешнем. Другим фактором, по его словам, является бюджетная политика. «Номинальные расходы бюджетной системы сокращаются в 2025 году. После 2024 года бюджет возвращается к бюджетному правилу с точки зрения ограничения расходов», — напоминает экономист.

Источники роста и спад потребления

На уровне экономики в целом производительность труда, человеческий капитал и межотраслевая эффективность использования факторов производства являются единственными реальными источниками устойчивого роста, подчеркивается в прогнозе АКРА. По мнению аналитиков агентства, миграционные тренды, вероятно, будут все сильнее влиять на экономическую политику, как это характерно и для других стран с постиндустриальной демографией (низкая рождаемость, увеличение продолжительности жизни. — РБК).

Согласно прогнозу, потребление домохозяйств в реальном выражении в 2024 году не изменится или немного снизится. «На фоне более медленного роста реальных располагаемых доходов в следующем году по сравнению с 2023-м, вероятнее всего, произойдет и увеличение нормы сбережения (то есть доли дохода, не направляемой на покупку товаров и услуг в тот период, когда этот доход получен)», — считают в агентстве. Это станет реакцией на высокие краткосрочные процентные ставки и меры, ужесточающие подходы к кредитованию домохозяйств.

АКРА ожидает, что в 2023 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 4–4,5%, а в 2024 году их рост замедлится до 1,2–2,1%. В то же время в 2025 году АКРА видит возможности для возобновления роста реального потребления за счет очередного снижения нормы сбережения (с пикового значения 23% в июне 2024 года до 19% к концу 2025 года). Среднегодовой курс доллара к рублю в 2024–2026 годах будет находиться в диапазоне 87–97 руб., считают в АКРА.