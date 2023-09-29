Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году

В 2022–2023 годах совокупный размер фискального импульса в экономике России составил порядка 10% ВВП, оценил Минфин. В 2023 году он станет максимальным за все время расчетов

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Трансформация экономики, перестройка хозяйственных связей и новые приоритеты потребовали от государства перехода к «экспансивной» бюджетной политике в 2022–2023 годах, в результате совокупный бюджетный импульс в экономике достиг почти 10% годового ВВП в этот период, говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Минфина.

Министерство начало регулярно оценивать бюджетный импульс в 2020 году: под ним понимается объем чистых вливаний бюджета в экономику, включая «квазибюджетные» операции, такие как инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ), то есть из сбережений прошлых периодов.

Импульс со стороны федерального бюджета в 2023 году будет рекордным с 2018 года (Минфин предоставляет данные только за этот период) — 5% ВВП (или около 8,3 трлн руб. исходя из оценки ВВП за 2023 год. — РБК), что превосходит даже показатель пандемийного 2020 года (порядка 4,6% ВВП), когда правительство активно стимулировало экономику.

Из чего складывается импульс

Оценка бюджетного импульса в 2023 году, по данным Минфина, складывается из так называемого структурного первичного дефицита бюджета, то есть разницы между непроцентными расходами и суммой ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых (дополнительные ненефтегазовые доходы здесь не учитываются, так как они не идут в экономику, а откладываются про запас) и «квазибюджетных» операций. К последним относятся предоставленные бюджетные кредиты регионам и межгосударственные кредиты (которые, как правило, принимают форму экспортных кредитов, то есть кредитов иностранным покупателям российских товаров) за минусом возвратов таких кредитов, а также инвестиции ФНБ в российские активы.

При этом, при оценке импульса в 2023 году учтен эффект от изменения параметра базовых нефтегазовых доходов — с $45 (цена отсечки, которая была бы при действии прежней версии бюджетного правила) до фактически $60 за баррель: исходя из этого, базовые нефтегазовые доходы на 2023 год были посчитаны как 8 трлн руб.

В оценке бюджетного импульса 2020 года Минфин не учитывает прибыль ЦБ, которую тот получил от продажи пакета акций Сбербанка ФНБ и по закону перечислил в бюджет (она тогда помогла увеличить госрасходы), напоминает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. А в оценках импульса 2022–2023 годов исключено авансовое перечисление трансферта Соцфонду на 1,5 трлн руб. (было произведено в декабре 2022 года).

Есть различные способы посчитать бюджетный импульс, и в зависимости от целей его определения могут варьироваться, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В качестве альтернативы иногда берут прирост дефицита бюджетной системы, который произошел вне связи с плановым ростом налоговых баз и обязательств (то есть не из-за роста ВВП или цен). С таким определением расчетный импульс по бюджетной системе России получился бы 2,5–3% ВВП в 2023 году, оценил эксперт.

В 2024 году, помимо временного превышения предельных расходов на величину до 1,6 трлн руб., которое Минфин заложил еще при подготовке прошлогоднего бюджета, бюджетное правило фактически будет смягчено за счет изменения оценки базовых нефтегазовых доходов (из расчета цены нефти $60 за барр.), говорит Коныгин. За счет этого расходы получится увеличить дополнительно примерно на 2 трлн руб. по сравнению с версией правила, при которой цена отсечки была бы $45 в 2024 году. Поэтому бюджетный импульс в 2024 году скорее всего не сократится, считает экономист.

Как импульс влияет на экономику Канал доходов Под ним подразумевается воздействие бюджетных трат на компании и домохозяйства, которое происходит через увеличение их благосостояния за счет пособий, индексаций, налоговых отсрочек и различных льгот и в конечном итоге приводит к росту спроса в экономике. Однако такая политика несет риск оттока капитала, следует из документа Минфина. Канал кредита Воздействуя на прибыль, доходы, капитал компаний и домохозяйств, «государство вносит прямой вклад в рост денежных агрегатов» [составляют денежную массу], указывают в Минфине. В результате роста ликвидности за счет госсредств увеличивается и емкость кредитной системы. Канал ожиданий Доверие экономических агентов государству в проведении ответственной бюджетной политики смягчает возможные инфляционные последствия временного отклонения от целевых параметров, отмечается в документе. Минфин обещает «нормализовать» бюджетную политику в 2025 году, что будет содействовать возвращению инфляции к ориентиру в 4%.

Как бюджетный импульс влияет на рост ВВП

Акцент государственных расходов на содействии перестройке хозяйственных связей, поддержке базовых отраслей промышленности, малого бизнеса и наиболее уязвимых категорий граждан «повысил действенность» бюджетного импульса в 2022–2023 годах, считают в Минфине.

По итогам 2022 года ВВП России сократился на 2,1%, однако уже в 2023 году Минэкономразвития ожидает его роста на 2,8%. В последующие два года ведомство прогнозирует устойчивый рост экономики России темпом выше 2,2% в год.

Эффект бюджетного импульса на ВВП — очень сложный вопрос, считает Куликов. Слишком много «прочих равных» затрагивает бюджетная политика в данный момент. Так, например, при другом бюджете были бы другие процентные ставки. Кроме того, фискальные мультипликаторы разных направлений расходов различны — нынешний рост трат происходит с заметным изменением структуры. «В таких условиях механический расчет, который привел бы нас к цифре порядка 0,7–1 п.п. вклада в прирост ВВП, вряд ли имеет много смысла», — категоричен эксперт.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов согласен, что лучше смотреть на отдачу от разных расходов: например, механизм трансмиссии социальных расходов на экономику не такой, как от инвестиционных расходов. «Мультипликатор инвестиционных расходов больше, чем социальных расходов. Куда отнести расходы, связанные с обороной, — вопрос: мы сталкиваемся с такой ситуацией впервые», — сказал Мурашов.

По данным Минфина из «Основных направлений», расходы федерального бюджета по направлению «Социальная политика» в 2024 году составят 7,73 трлн руб., или 21,1% расходов, «Национальная оборона» — 10,78 трлн (29%), «Национальная экономика» — 3,89 трлн (10,6%).

«В силу того, что такого профиля расходов, как в этом году, не было никогда раньше, то считать эффект на ВВП по старым моделям, которые мы применяли для оценки по прошлым данным, некорректно. Плюс должно пройти время, чтобы эффекты бюджетного импульса на экономику проявились», — считает Мурашов.

С учетом корректировок размер фискального импульса соответствует оценкам Минфина, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Эффект на ВВП растянут во времени. Но, скорее всего, без бюджетного импульса даже при росте доходов граждан [рост] ВВП [2023 года] был бы слегка отрицательным», — отметил он.