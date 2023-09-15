ЦБ предсказал замедление роста экономики из-за нехватки трудовых ресурсов

Банк России, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Фаза восстановления экономики России завершилась, в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Об этом говорится в сообщении Банка России.

В регуляторе отметили, что в первую очередь это касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. «Безработица вновь обновила исторический минимум», — заявили в Центробанке. Дополнительным структурным ограничением стала невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы, добавили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что проводимая им денежно-кредитная политика создаст условия для возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста. «В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году», — заявили в ЦБ.

В то же время регулятор считает, что проинфляционные риски остаются существенными. «Значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению — снижаться», — прогнозируют в ЦБ.

15 сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Регулятор объяснил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким, и отметил рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, а также ослабление рубля в летние месяцы. Центробанк ухудшил прогноз по инфляции на этот год: ранее регулятор ожидал, что она составит 5–6,5%, а теперь предсказывает рост цен на 6–7%.

Это третье подряд повышение ключевой ставки. В июле ЦБ увеличил ее с 7,5 до 8,5% годовых. В августе, после того как рубль преодолел отметку 100 к доллару, регулятор на внеплановом заседании повысил ставку до 12%.